112分局警民會 聚焦連環竊案

皇后區森林小丘近幾個月竊案頻傳，連續兩次警民會議皆有諸多民眾向警方反映，要求加強巡邏與執法。圖為森林小丘奧斯汀街道。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市 警112分局21日舉行警民會，吸引約70多名居民出席，包括新科華裔 市議員黃友興、州檢察長辦公室等多位民選官員及社區組織代表，警民會焦點集中於近期在皇后區森林小丘社區(Forest Hills Gardens)及周邊地區發生的多起連環竊盜案件，警方說明案件進展，並呼籲居民加強防範意識。

市警112分局表示，針對居民關切的連續竊案，警方已鎖定嫌疑人並展開追緝。分局副局長芬尼西(Dan Fennessey)指出，其中一名嫌犯已被拘捕，另一名嫌犯在案發當天稍晚亦遭警方逮捕，案件仍在進一步調查中。警方說，部分案件因證據不足或指認困難，暫時未能破案，但並不代表停止追查。

多名居民在會中提問，反映夜間治安、跨區犯罪及交通安全等問題。有居民關切羅素賽吉公園(Russell Sage)周邊及黃石大道(Yellowstone)的交通秩序，警方回應已加派人手巡查，並與交通部門合作改善安全狀況。另有居民提到阿勒頓路(Alderton)及Fleet St近年車禍頻傳，警方表示相關單位已注意到問題，並持續評估改善措施。

針對華裔居民關心的社區溝通問題，警方表示將加強與華人社區的聯繫，未來會安排更多外巡活動，並鼓勵居民主動通報可疑行為。警方也分享基本防盜建議，包括確保門窗上鎖、增加照明、安裝監視與警報系統、修剪遮蔽物，以及「看到異常就要說出來」。

會中還介紹一名新任社區聯絡警官，警方提供其聯絡方式，鼓勵居民在有任何治安或安全疑慮時主動聯繫。警方強調，社區安全需要警方與居民共同努力，透過即時通報與資訊分享，才能有效預防犯罪。

警方也預告，下一次警民會預計於3月18日晚間7時30分舉行，地點在大都會 大道(Metropolitan Ave)上的美國退伍軍人會(American Legion)，並呼籲居民踴躍參加，共同關心社區治安。