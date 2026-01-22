紐約州人口遷出全美第二高 長島蘇福克郡外流最嚴重

我的頻道

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
兩份在近日發布的2025年度全國遷移統計數據均顯示，紐約州的人口遷出量持續高於遷入量。紐約州雖然吸引著年輕的專業人士、家庭與求職者，但也因退休、生活負擔能力及生活方式改變等因素，流失了更多的人口。(記者鄭怡嫣╱攝影)
近日發布的兩份2025年度全國遷移統計數據均顯示，紐約州的人口遷出量持續高於遷入量。其中一份數據還顯示，長島蘇福克郡(Suffolk County)為人口外流最嚴重區。

近日發布的兩份2025年度全國遷移統計數據均顯示，紐約州的人口遷出量持續高於遷入量。其中一份數據還顯示，長島蘇福克郡(Suffolk County)為人口外流最嚴重區。

United Van Lines與Atlas Van Lines為全美兩大搬家公司巨頭，每年都會發布年度遷移數據。兩者的統計方法都是基於各自在全國各州所處理的家庭搬遷個案，並根據各州總搬遷量中的遷入與遷出的百分比排名。United Van Lines的數據顯示，紐約州的遷出率為全美第二高， 緊隨新澤西州之後，其中58%的搬遷為離開紐約，較2024年的59%微幅下降。

報告分析，紐約州、新澤西州以及加州，雖然都在吸引年輕的專業人士、家庭與求職者，他們把這些地方看作「事業起步州」(launch state)，但它們同時也因退休、生活負擔能力及生活方式改變等因素，流失了更多的人口。全國來看，美國人也正在繼續搬離房價高昂的大都會區，向小城市和城鎮轉移。

報告還指出，長島蘇福克郡的搬遷中，遷出率更高達78%，是2025年度遷出比率最高的城區之一。

Atlas Van Lines的研究則顯示，2025年全國整體人口流動性，因高昂的房屋持有成本和有限的房源庫存等仍然偏低，紐約州2025年的遷移模式則處於「平衡」狀態，即遷入與遷出的比率各自均未超過總搬遷量的55%。去年紐約州的搬遷中，遷出率為53%，較2024年同一時期的56%微幅下降。但兩份報告均顯示，近幾年來，紐約州人口遷出量持續高於遷入量。

紐約州 新澤西州 長島

布碌崙羊頭灣擬設戒毒門診 2月社區委員會將商議

州主計長：紐約托育服務 三大問題待解
紐約州預算托育支出成重頭戲 教育編393億

川普乘空軍一號突遇「電力問題」追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

紐約州新財年預算案公布 未提加富人稅

曼達尼、桑德斯冒寒風聲援護士罷工 籲醫院高層回談判桌

