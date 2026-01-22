我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對格陵蘭「終極方案」 傳加碼每人發100萬美元但有1前提

別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」

肯定警員努力 鄭永佳表揚布碌崙南區勤務中心與巡邏隊

記者顏潔／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙州眾議員鄭永佳前往布碌崙南區勤務中心，向指揮官助理警司明齊、以及其管轄的巡邏隊頒發表揚狀。(讀者提供)
布碌崙州眾議員鄭永佳前往布碌崙南區勤務中心，向指揮官助理警司明齊、以及其管轄的巡邏隊頒發表揚狀。(讀者提供)

長期力挺警察的布碌崙(布魯克林)州眾議員鄭永佳，近期前往布碌崙南區勤務中心，向指揮官助理警司明齊(Charles Minch)、以及管轄的巡邏隊頒發表揚狀；他指出，勤務中心在打擊犯罪、維持社區安全方面的傑出表現，大家有目共睹，感謝警員們的付出。

在當日的表彰活動上，多位社區領袖齊聚布碌崙南區勤務中心，表揚警局在領導力、公共服務與社區合作方面的卓越表現，並強調執法部門在維護布碌崙社區安全中所扮演的關鍵角色；該勤務中心目前轄管13個分局，其中包括多個服務華人社區的重要警局，如8大道的66與72分局，以及班森賀62分局等。

鄭永佳表示，他始終與執法部門並肩作戰，尊重警察的犧牲與付出，並堅定捍衛他們的使命；他強調，紐約市民的安全始於對守護社區的警察給予支持，且用實際行動表明，將一如既往地支持警務人員。

鄭永佳還指出，明齊有著卓越的領導能力，在他的帶領下，勤務中心不僅持續強化警務效能，也積極深化與社區之間的互動關係，將安全、問責與信任置於優先位置；當天的另一項表彰則頒發給勤務中心的巡邏隊，以肯定他們的專業團隊、合作精神，以及長期服務社區的不懈努力。

鄭永佳說，這些警員展現高度的勇氣與奉獻精神，他們經常在充滿挑戰與風險的環境中執勤，其表現堪稱公共服務的最高典範。

他最後指出，此次活動再次提醒大眾，公共安全是全體社會的共同責任，當社區領袖、執法部門與本地企業攜手合作，不僅能建立彼此信任，也能鞏固社區基礎，使紐約市更加安全；他強調，對警察的尊重與支持不應流於形式，而是維護法治、確保城市長遠安全不可或缺的關鍵。

史泰登島華裔社區人士李志誠(Brian Li)也出席活動，他多年來持續以實際行動支持警務人員，十多年間慷慨為警員提供壽司午餐，以表達對執法部門的敬意，也展現華人社區商家與警察之間緊密而深厚的連結。

布碌崙 紐約市 華人

上一則

KIKKOMAN萬字醬油持續深耕亞洲市場　多元調味產品布局餐飲與家庭通路

下一則

美亞共同促進會辦講座 24日探討女性健康
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約美華劇坊周四在法拉盛圖書館演皮影戲「白蛇傳」

紐約美華劇坊周四在法拉盛圖書館演皮影戲「白蛇傳」
布碌崙國王高速路可負擔公寓 開放抽籤

布碌崙國王高速路可負擔公寓 開放抽籤
洛縣助開設客廳咖啡館居家上班 廣受社區歡迎

洛縣助開設客廳咖啡館居家上班 廣受社區歡迎
ICE幹員明州吃完飯 返回餐館逮捕3員工 社區憤慨：殘忍且邪惡

ICE幹員明州吃完飯 返回餐館逮捕3員工 社區憤慨：殘忍且邪惡

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)

獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢 仰賴社區援助

2026-01-15 17:07
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃