肯定警員努力 鄭永佳表揚布碌崙南區勤務中心與巡邏隊

布碌崙州眾議員鄭永佳前往布碌崙南區勤務中心，向指揮官助理警司明齊、以及其管轄的巡邏隊頒發表揚狀。(讀者提供)

長期力挺警察的布碌崙 (布魯克林)州眾議員鄭永佳，近期前往布碌崙南區勤務中心，向指揮官助理警司明齊(Charles Minch)、以及管轄的巡邏隊頒發表揚狀；他指出，勤務中心在打擊犯罪、維持社區安全方面的傑出表現，大家有目共睹，感謝警員們的付出。

在當日的表彰活動上，多位社區領袖齊聚布碌崙南區勤務中心，表揚警局在領導力、公共服務與社區合作方面的卓越表現，並強調執法部門在維護布碌崙社區安全中所扮演的關鍵角色；該勤務中心目前轄管13個分局，其中包括多個服務華人 社區的重要警局，如8大道的66與72分局，以及班森賀62分局等。

鄭永佳表示，他始終與執法部門並肩作戰，尊重警察的犧牲與付出，並堅定捍衛他們的使命；他強調，紐約市 民的安全始於對守護社區的警察給予支持，且用實際行動表明，將一如既往地支持警務人員。

鄭永佳還指出，明齊有著卓越的領導能力，在他的帶領下，勤務中心不僅持續強化警務效能，也積極深化與社區之間的互動關係，將安全、問責與信任置於優先位置；當天的另一項表彰則頒發給勤務中心的巡邏隊，以肯定他們的專業團隊、合作精神，以及長期服務社區的不懈努力。

鄭永佳說，這些警員展現高度的勇氣與奉獻精神，他們經常在充滿挑戰與風險的環境中執勤，其表現堪稱公共服務的最高典範。

他最後指出，此次活動再次提醒大眾，公共安全是全體社會的共同責任，當社區領袖、執法部門與本地企業攜手合作，不僅能建立彼此信任，也能鞏固社區基礎，使紐約市更加安全；他強調，對警察的尊重與支持不應流於形式，而是維護法治、確保城市長遠安全不可或缺的關鍵。

史泰登島華裔社區人士李志誠(Brian Li)也出席活動，他多年來持續以實際行動支持警務人員，十多年間慷慨為警員提供壽司午餐，以表達對執法部門的敬意，也展現華人社區商家與警察之間緊密而深厚的連結。