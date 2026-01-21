布碌崙兒童博物館獲德萊昂基金會2萬元捐助 支持多元節慶活動

我的頻道

記者顏潔／紐約報導
布碌崙兒童博物館向來推動深受歡迎的文化節慶項目，每年吸引無數個家庭參與。(取自官網)
布碌崙兒童博物館向來推動深受歡迎的文化節慶項目，每年吸引無數個家庭參與。(取自官網)

布碌崙(布魯克林)兒童博物館(Brooklyn Children’s Museum)宣布，該博物館獲得德萊昂基金會(Ponce De Leon Foundation)撥款2萬元，用於支持該館今年舉辦的一系列文化節慶活動，包括即將到來的農曆新年。

位於皇冠高地(Crown Heights)的布碌崙兒童博物館，向來推動深受歡迎的文化節慶項目，每年吸引無數個家庭參與；博物館希望通過透過沉浸式體驗，慶祝世界各地的文化傳統、向不同社區的節日與文化遺產致敬，例如寬扎節(Kwanzaa)、開齋節(Eid al-Fitr)、灑紅節(Holi)、農曆新年、亡靈節(Día de los Muertos)等等。

這些文化節通常包含現場表演、藝術手作工作坊、故事分享與美食體驗，為兒童及家庭提供一個互動式平台，讓他們在慶祝自身家庭與社區傳統的同時，也能認識與理解不同文化背景。

此外，這些文化節慶活動已成為博物館的重要核心項目，也體現了布碌崙作為全美文化最多元地區之一的特色；透過以兒童與家庭為中心的設計，這些活動希望藉由遊戲、創意與共享體驗，在孩子成長的早期階段培養跨文化理解。

布碌崙兒童博物館總裁兼首席執行官愛德華茲(Atiba T. Edwards)在聲明中表示，他們非常珍視透過藝術活動以及與其他社區組織合作的機會，來彰顯並慶祝布碌崙家庭豐富多元的文化傳統，「我們衷心感謝基金會的慷慨支持，使博物館得以為孩子們創造這些充滿歡樂的學習機會，幫助他們認識並理解這個世界。」

布碌崙兒童博物館成立於1899年，是世界上第一座兒童博物館，也是紐約市規模最大的、專為兒童與家庭設計的文化機構；該館每年透過各類展覽與活動，服務約30萬人次。

德萊昂基金會官網說，該機構致力於「透過提供資金支持，在龐塞銀行設有分行的各郡範圍內，強化當地社區的發展」，並特別關注青少年與長者、可負擔住房、社會服務、經濟發展、教育、醫療保健及文化活動等領域。

