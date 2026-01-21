我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

慶建國250年 紐約港辦史上最大海事集會 還有藍天使飛行表演

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為慶祝美國建國250周年，紐約海港將舉辦美國歷史上規模最大的國際海事集會。(圖片取自Sail4th官方新聞稿)
為慶祝美國建國250周年，紐約海港將舉辦美國歷史上規模最大的國際海事集會。(圖片取自Sail4th官方新聞稿)

為慶祝美國建國250周年，紐約海港將在國慶期間舉辦為期近一周的盛會；主辦單位形容，這將是美國歷史上規模最大的國際海事集會。

自7月3日至7月9日，紐約及新澤西的海港將迎接來自20多個國家、超過60艘國際高桅帆船，以及40多艘美國與盟國海軍艦艇；其中還包括一艘航空母艦，目前唯一仍在運營的跨大西洋遠洋班輪(ocean liner)「瑪麗皇后二號」(Queen Mary 2)，以及由美國海軍藍天使飛行表演隊領軍、超過100架飛機組成的空中編隊。單就規模來看，這次活動勢將超越1964年至2012年間歷屆所有「航行行動」(Operation Sail)慶典。

重頭戲自然落在7月4日。國慶當天將舉行「國際帆船大遊行」，多艘氣勢磅礴的A級高桅帆船將從海港駛入，依序穿越維拉扎諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)、掠過自由女神像，一路沿著哈德遜河航行至喬治華盛頓大橋。同時，較小型的B級帆船也將參與其中，還有灰色船身的海軍艦艇組成罕見的「國際海軍閱艦式」，天空中則安排多場飛行表演。夜幕降臨後，活動將以梅西煙火50周年紀念秀畫下句點。

市府官員預估，屆時可能有多達800萬名觀眾觀賞整場盛事。而活動帶來的經濟效益同樣驚人；根據紐約市經濟發展局(NYC EDC)的分析，此活動預計將帶動28億5000萬元的經濟活動，其中將單為紐約市貢獻7億3000萬元淨經濟效益。

國慶後的7月5日至7月8日，多艘國際高桅帆船將停泊在曼哈頓、布碌崙、史泰登島及新澤西州多處碼頭，免費開放民眾登船參觀。同一周內，還將舉辦美食節、文化活動，以及一場向九一一事件後的退伍軍人與第一線應變人員致敬的紙屑遊行(ticker-tape parade)。

新澤西州 紐約市 梅西

上一則

陽光稅務位於法拉盛王子中心六樓 廿年豐富經驗敬請認明報稅

下一則

華裔母子申請學費減免受阻 賀立寧助達陣
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約法拉盛二級火警後續 豫園餐廳停業一天 兩消防員輕傷

紐約法拉盛二級火警後續 豫園餐廳停業一天 兩消防員輕傷
紐約美華劇坊周四在法拉盛圖書館演皮影戲「白蛇傳」

紐約美華劇坊周四在法拉盛圖書館演皮影戲「白蛇傳」
曼達尼、桑德斯聲援紐約護士罷工 促醫院高層重返談判桌

曼達尼、桑德斯聲援紐約護士罷工 促醫院高層重返談判桌
紐約生存手冊／使用線上工具 查找穩租房

紐約生存手冊／使用線上工具 查找穩租房

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)

獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢 仰賴社區援助

2026-01-15 17:07
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲