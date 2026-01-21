慶建國250年 紐約港辦史上最大海事集會 還有藍天使飛行表演

為慶祝美國建國250周年，紐約海港將舉辦美國歷史上規模最大的國際海事集會。(圖片取自Sail4th官方新聞稿)

為慶祝美國建國250周年，紐約海港將在國慶期間舉辦為期近一周的盛會；主辦單位形容，這將是美國歷史上規模最大的國際海事集會。

自7月3日至7月9日，紐約及新澤西的海港將迎接來自20多個國家、超過60艘國際高桅帆船，以及40多艘美國與盟國海軍艦艇；其中還包括一艘航空母艦，目前唯一仍在運營的跨大西洋遠洋班輪(ocean liner)「瑪麗皇后二號」(Queen Mary 2)，以及由美國海軍藍天使飛行表演隊領軍、超過100架飛機組成的空中編隊。單就規模來看，這次活動勢將超越1964年至2012年間歷屆所有「航行行動」(Operation Sail)慶典。

重頭戲自然落在7月4日。國慶當天將舉行「國際帆船大遊行」，多艘氣勢磅礴的A級高桅帆船將從海港駛入，依序穿越維拉扎諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)、掠過自由女神像，一路沿著哈德遜河航行至喬治華盛頓大橋。同時，較小型的B級帆船也將參與其中，還有灰色船身的海軍艦艇組成罕見的「國際海軍閱艦式」，天空中則安排多場飛行表演。夜幕降臨後，活動將以梅西 煙火50周年紀念秀畫下句點。

市府官員預估，屆時可能有多達800萬名觀眾觀賞整場盛事。而活動帶來的經濟效益同樣驚人；根據紐約市 經濟發展局(NYC EDC)的分析，此活動預計將帶動28億5000萬元的經濟活動，其中將單為紐約市貢獻7億3000萬元淨經濟效益。

國慶後的7月5日至7月8日，多艘國際高桅帆船將停泊在曼哈頓、布碌崙、史泰登島及新澤西州 多處碼頭，免費開放民眾登船參觀。同一周內，還將舉辦美食節、文化活動，以及一場向九一一事件後的退伍軍人與第一線應變人員致敬的紙屑遊行(ticker-tape parade)。