百老匯新劇「共和黨華人」 主創談政治立場與身分認同

記者范航瑜／紐約報導
從左至右：演員Jennifer Ikeda、導演謝耀(Chay Yew)、演員Jully Lee、 編劇何美齡(Alex Lin)、演員龍祖蒂(Jodi Long),、演員Anna Zavelson、演員Ben Langhorst。(記者范航瑜／攝影)
百老匯圓環劇團(Roundabout Theatre Company)將於2月5日推出新作「共和黨華人」(Chinese Republicans)，透過四位華人女性在企業世界中的交鋒，探討資本主義、族裔身分與政治立場之間的關係。主創團隊日前受訪時表示，這齣戲並非為了批判或嘲諷，而是以同理心呈現華人社群內部光譜。

飾演主角Phyllis的龍祖蒂(Jodi Long)指出，這齣戲最令她興奮的地方...
飾演主角Phyllis的龍祖蒂(Jodi Long)指出，這部戲最吸引她的地方在於讓亞裔女性站上舞台中心，並以一種幾乎男性角色專屬的語言出現。「她們有一種非常直接、銳利、充滿力量的說話方式，這在戲劇史上通常是為男性角色保留的。」她以劇作家馬梅特(David Mamet)筆下描寫商業世界競爭的作品作對照，形容「共和黨華人」彷彿是「亞裔女性版本的企業戰場」。

龍祖蒂是土生土長的紐約人，母親是日裔，父親則是澳洲出生的華裔。父母的一位好友曾在華埠勿街(Mott St.)經營一家銀行，專為華人貸款。當時許多華人因無法向正規銀行貸款，只能依賴社區內部的借貸網絡來創業與生存。「這不只是關於金錢，而是關於如何在一個對你並不完全敞開的體系中活下來。」而這樣的生存現實甚至至今仍存在。在新冠期間仇亞犯罪橫行，龍祖蒂出門時會把頭髮盤起來，戴帽子、戴墨鏡、戴口罩，讓人看不出亞裔身分。「這是我人生第一次在自己的家鄉必須這樣保護自己」。

談及劇名由來，編劇何美齡(Alex Lin)表示，自己從小在家庭聚會中會反覆聽到關於「治安」、「保守主義」、「金錢至上」的話語，直到長大進入社會後才意識到，自己與家人其實有著截然不同的世界觀。「明明來自同一個家庭、同一條血脈，為什麼我們會走向如此不同的價值選擇？這正是我想寫這部戲的原因」。

「我不是要批判她們，而是真誠地呈現她們完整的人生樣貌。她們善良、慷慨、努力工作，也可能同時做出我不認可的政治選擇，」何美齡認為，「共和黨華人」本質上是一部關於理解的作品。「我不想替任何人下判斷，我只能理解她們，同時反省自己。這個國家現在最大的問題之一，就是彼此不願嘗試理解」。

