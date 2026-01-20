我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

中美商會新舊會長交接 上千嘉賓見證

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
美國中美商會，日前在法拉盛舉辦第13屆理事會就職典禮暨新年聯歡晚宴。(主辦方提供)
美國中美商會，日前在法拉盛舉辦第13屆理事會就職典禮暨新年聯歡晚宴。(主辦方提供)

美國中美商會日前在皇后區法拉盛舉辦第13屆理事會暨會長交接年會，政商僑學界上千位嘉賓出席，國會眾議員孟昭文、中國駐紐約總領館領僑處副主任李德等出席，共同見證商會新一屆領導團隊就任。

中美商會成立於2002年，為在美國註冊的工商團體，成員分布以紐約市為中心，遍及美中各個地區。該會表示未來將聚焦三大方向，一是推動人工智能(AI)賦能計畫，協助傳統商家完成數位轉型、二是成立青年創業分會，培養18至35歲年輕世代的創業與管理能力、三是深化與主流社會及其他族裔商圈的交流，擴展合作資源，提升亞裔企業能見度。

接棒前一任會長江錦鑫，新一屆會長周克在活動上表示，新班子是「年輕的團隊」，將正面迎接經濟結構重構與人工智慧(AI)快速湧現的時代挑戰，並幫助會員企業以理性態度探索新技術，透過不斷學習與調整來提升自身競爭力。

從事教育行業的他也表示，商會在未來將結合資深會員的經驗傳承，組織各類主題講座與分享會，並提供路演與實務交流平台，協助中小企業落地應用。現場還舉辦了美國阿里巴巴與商會的合作簽字儀式，鼓勵會員將美國本土產品推向全球市場。

今年新加入的常務副會長葉晟傑表示，希望把這裡打造成一個「合作夥伴與朋友並行」的平台，讓年輕的中小企業能夠交換資源，整合力量，協助更多亞裔企業走入主流商業社會。他以自身投入多年的幼兒教育產業為例指出，他目前在紐約經營六家幼托中心，服務零至五歲幼兒，隨著雙職家庭愈來愈普遍，早期教育已成為「剛性需求」，市場潛力龐大。

另一位新任常務副會長徐銘婕表示，她的公司所從事的美中跨境物流與供應鏈服務與中美商會的定位高度契合，未來將連結美中兩端優秀企業家，繼續協助有需要的企業完成物流、倉配與在地落地等關鍵環節。

州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫、鄭永佳、市議員黃敏儀、納蘇郡亞裔事務辦公室副主任李孟、中美商會創會會長林敏芝等與會。

亞裔 眾議員 AI

上一則

曼哈頓現連環盜 專盯ATM取款行動不便者

下一則

陳乃霓舞團 1月24日海洋公園獻藝
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

亞美凝聚聯盟晚宴 盼引入AI服務社區

亞美凝聚聯盟晚宴 盼引入AI服務社區
劉醇逸、拉文籲立法 公校課程納國會暴動真相

劉醇逸、拉文籲立法 公校課程納國會暴動真相
劉醇逸回顧2025 強調用立法守護民生

劉醇逸回顧2025 強調用立法守護民生
州參議員劉醇逸、武術學校皇后區玩具募捐 關懷軍人家庭

州參議員劉醇逸、武術學校皇后區玩具募捐 關懷軍人家庭

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)

獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢 仰賴社區援助

2026-01-15 17:07
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」