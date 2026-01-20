中美商會新舊會長交接 上千嘉賓見證

美國中美商會，日前在法拉盛舉辦第13屆理事會就職典禮暨新年聯歡晚宴。(主辦方提供)

美國中美商會日前在皇后區法拉盛舉辦第13屆理事會暨會長交接年會，政商僑學界上千位嘉賓出席，國會眾議員 孟昭文、中國駐紐約總領館領僑處副主任李德等出席，共同見證商會新一屆領導團隊就任。

中美商會成立於2002年，為在美國註冊的工商團體，成員分布以紐約市為中心，遍及美中各個地區。該會表示未來將聚焦三大方向，一是推動人工智能(AI )賦能計畫，協助傳統商家完成數位轉型、二是成立青年創業分會，培養18至35歲年輕世代的創業與管理能力、三是深化與主流社會及其他族裔商圈的交流，擴展合作資源，提升亞裔 企業能見度。

接棒前一任會長江錦鑫，新一屆會長周克在活動上表示，新班子是「年輕的團隊」，將正面迎接經濟結構重構與人工智慧(AI)快速湧現的時代挑戰，並幫助會員企業以理性態度探索新技術，透過不斷學習與調整來提升自身競爭力。

從事教育行業的他也表示，商會在未來將結合資深會員的經驗傳承，組織各類主題講座與分享會，並提供路演與實務交流平台，協助中小企業落地應用。現場還舉辦了美國阿里巴巴與商會的合作簽字儀式，鼓勵會員將美國本土產品推向全球市場。

今年新加入的常務副會長葉晟傑表示，希望把這裡打造成一個「合作夥伴與朋友並行」的平台，讓年輕的中小企業能夠交換資源，整合力量，協助更多亞裔企業走入主流商業社會。他以自身投入多年的幼兒教育產業為例指出，他目前在紐約經營六家幼托中心，服務零至五歲幼兒，隨著雙職家庭愈來愈普遍，早期教育已成為「剛性需求」，市場潛力龐大。

另一位新任常務副會長徐銘婕表示，她的公司所從事的美中跨境物流與供應鏈服務與中美商會的定位高度契合，未來將連結美中兩端優秀企業家，繼續協助有需要的企業完成物流、倉配與在地落地等關鍵環節。

州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫、鄭永佳、市議員黃敏儀、納蘇郡亞裔事務辦公室副主任李孟、中美商會創會會長林敏芝等與會。