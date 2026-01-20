美國亞裔活動中心迎新年博覽會 2/8登場

美國亞裔活動中心將於2月8日在法拉盛喜來登酒店舉辦多元文化節。圖為AAAC成員記者會合影。（記者戴慈慧／攝影）

為慶祝成立20周年，美國亞裔 活動中心(Asian American Activity Center, Inc., AAAC)將於2月8日在皇后區 法拉盛喜來登酒店舉辦「第20屆AAAC里程碑迎新年博覽會暨紐約市多元文化節」，邀請各族裔民眾共迎農曆新年。

活動時間為上午10時至下午6時，地點設於喜來登酒店二樓鳳凰廳。主辦單位表示，這項迎新年活動不僅是一場節慶慶祝，更是一個跨文化交流平台，透過文化藝術、美食、市集與舞台演出，促進不同族群之間的理解與合作。

美國亞裔活動中心主席顏天怡表示，AAAC成立20年來，持續深耕社區，服務亞裔及其他族裔居民，「這場迎新年博覽會不只是一個節日活動，而是一個讓不同文化彼此認識、分享與尊重的平台」。

各級民意代表，包括國會眾議員 孟昭文(Grace Meng)、紐約州參議員劉醇逸(John Liu)、州眾議員金兌錫(Ron Kim)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)，以及市議員黃敏儀(Sandra Ung)等紛紛致意對活動表達支持。

慶典活動也獲得多個社區團體協辦，涵蓋緬甸、菲律賓、印度、印尼、韓國、泰國等族群以及華人群體。

當天舞台節目包含韓國鼓樂、粵劇、華語流行歌曲、傳統民族舞蹈、旗袍時裝秀、長者與兒童歌舞演出等；場外則設有農曆新年花市、年貨市集、書法春聯、亞洲美食攤位、文化與手工藝展位、健康資訊及親子教育攤位，並安排抽獎與互動問答活動。