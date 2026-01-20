我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

美國亞裔活動中心迎新年博覽會 2/8登場

記者戴慈慧／紐約報導
美國亞裔活動中心將於2月8日在法拉盛喜來登酒店舉辦多元文化節。圖為AAAC成員記者會合影。（記者戴慈慧／攝影）
美國亞裔活動中心將於2月8日在法拉盛喜來登酒店舉辦多元文化節。圖為AAAC成員記者會合影。（記者戴慈慧／攝影）

為慶祝成立20周年，美國亞裔活動中心(Asian American Activity Center, Inc., AAAC)將於2月8日在皇后區法拉盛喜來登酒店舉辦「第20屆AAAC里程碑迎新年博覽會暨紐約市多元文化節」，邀請各族裔民眾共迎農曆新年。

活動時間為上午10時至下午6時，地點設於喜來登酒店二樓鳳凰廳。主辦單位表示，這項迎新年活動不僅是一場節慶慶祝，更是一個跨文化交流平台，透過文化藝術、美食、市集與舞台演出，促進不同族群之間的理解與合作。

美國亞裔活動中心主席顏天怡表示，AAAC成立20年來，持續深耕社區，服務亞裔及其他族裔居民，「這場迎新年博覽會不只是一個節日活動，而是一個讓不同文化彼此認識、分享與尊重的平台」。

各級民意代表，包括國會眾議員孟昭文(Grace Meng)、紐約州參議員劉醇逸(John Liu)、州眾議員金兌錫(Ron Kim)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)，以及市議員黃敏儀(Sandra Ung)等紛紛致意對活動表達支持。

慶典活動也獲得多個社區團體協辦，涵蓋緬甸、菲律賓、印度、印尼、韓國、泰國等族群以及華人群體。

當天舞台節目包含韓國鼓樂、粵劇、華語流行歌曲、傳統民族舞蹈、旗袍時裝秀、長者與兒童歌舞演出等；場外則設有農曆新年花市、年貨市集、書法春聯、亞洲美食攤位、文化與手工藝展位、健康資訊及親子教育攤位，並安排抽獎與互動問答活動。

亞裔 眾議員 皇后區

上一則

霍楚連任募款遙遙領先 對手寄望匹配資金

下一則

曼哈頓現連環盜 專盯ATM取款行動不便者
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

亞美凝聚聯盟晚宴 盼引入AI服務社區

亞美凝聚聯盟晚宴 盼引入AI服務社區
劉醇逸、拉文籲立法 公校課程納國會暴動真相

劉醇逸、拉文籲立法 公校課程納國會暴動真相
劉醇逸回顧2025 強調用立法守護民生

劉醇逸回顧2025 強調用立法守護民生
州參議員劉醇逸、武術學校皇后區玩具募捐 關懷軍人家庭

州參議員劉醇逸、武術學校皇后區玩具募捐 關懷軍人家庭

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)

獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢 仰賴社區援助

2026-01-15 17:07
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」