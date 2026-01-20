美國名廚晚宴暨美食盛典 推廣中餐及跨文化飲食交流

美國餐飲協會近日在法拉盛舉辦「美國名廚晚宴暨美食盛典」，300多位中西餐飲企業家、名廚和商界人士等嘉賓與會。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

美國餐飲協會(Asian American Restaurant Association)近日在法拉盛 舉辦「美國名廚晚宴暨美食盛典」，300多位中西餐飲企業家、名廚和商界人士等嘉賓與會。活動旨在表彰在餐飲供應、經營及零售領域做出貢獻的華人 企業，將中餐文化推向美國主流市場的同時，也促進跨文化的飲食交流。

美國餐飲協會成立於2007年，會員涵蓋全美各地的餐飲業者，包括亞洲、美歐餐飲領域的廚師、服務人員、經營者、食品供應商、設備供應商及其他相關行業的專業人士，為聯合性的民間非營利社會團體，旨在傳承和推廣中華優秀飲食文化。

會長何德興(Peter How)表示，餐飲業是華裔 社區的經濟支柱，此次活動旨在將中餐文化推向美國主流市場，促進文化交流，共同展現精湛廚藝和中餐魅力。目前協會共有2000多名會員，未來協會也將持續發揮平台作用，加強全美各地分會的聯繫，共同維護業界權益，提升中餐及相關產業在美國主流社會的影響力。同時協會亦希望吸引更多非華裔人士學習與接觸中華飲食文化，拓展中餐在主流社會的影響力。

活動還表彰了在餐飲供應、經營及零售領域做出貢獻的華人企業。2025年度最佳食府獎獲得者為敦城海鮮大酒樓、金滿庭、東來大酒樓、旺角28、金煌煲煲好、鹿鳴春、牛哥TASTY COW牛美食、Fansway Kitchen、餃餃館。優秀商品企業家獎獲得者為東雄貿易公司、北京食品公司、雲吞食品公司、寶榮行食品中心、梅氏肉食公司、美國日旺食品集團、李錦記與丰味Hoskie Co. Inc.。新龍興超市與中美超市均獲評「優質生鮮食品超市品牌」，鳳凰雞欄則榮獲「優質活家禽產業獎」。