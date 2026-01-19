我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

川普深夜發文砲轟丹麥 嗆1事讓美國對格陵蘭「勢在必行」

小長假遇連日降雪 華埠街頭人潮不減 店家受影響程度不一

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾不甘於因雪天而浪費小長假，18日曼哈頓華埠街頭的客流仍舊穩定。(記者曹馨元╱攝影)
民眾不甘於因雪天而浪費小長假，18日曼哈頓華埠街頭的客流仍舊穩定。(記者曹馨元╱攝影)

順連馬丁路德金紀念日(Martin Luther King Jr. Day)的長周末卻遇上接連降雪，使交通出行頗具挑戰。不過，民眾卻不甘於因雪天而浪費小長假；18日，曼哈頓華埠街頭的客流仍舊穩定，各店家受影響程度不一。

周日下午，華埠核心要道勿街(Mott St.)上人流可觀，尤其各「網紅」店鋪門前依舊排起長隊。靠叉燒包大火社媒的老字號「美麗華」門口，Lily及好友正捧著包子大快朵頤。Lily說，此次是趁19日降溫前與朋友出門逛逛，而自己其實並不是透過社媒了解到美麗華，「我看到這麼多人排隊，就想試試」；飄雪天氣中，Lily仍排隊近十分鐘才買到叉燒包，但她笑說，「味道值得等待」。

同樣，披露街(Pell St.)上的「燕記珠寶古董」店內人頭攢動，擠不進店內的客人甚至在門口看著櫥窗「過眼癮」；燕記憑藉大量平價二手表及高端古董腕表在TikTok上爆紅，引得大量博主到此拍攝「尋寶」短影音。

勿街上的奶茶店「茉莉奶白」亦因促銷活動而吸引了大量客人在門口排隊。不過，其隔壁的粵式飯館「明旺」店員則表示，雨雪天氣對生意影響不小，「17日生意少了大概30%，18日則少了有40%至50%」。

宰也街(Doyer St.)老字號「武昌好味道」老闆王先生亦表示，本周末外送、堂食生意均較平日有所下降，「不過這也是雪天意料之中會經歷的，我不會太擔心」。王先生說，真正讓他擔心的是關稅、國際遊客少等影響長期生意的因素，「去年遊客真的差很多，在川普政府下生活不容易」。

華埠商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟說，老牌飯館更多靠的是華埠居民，而社區店與網紅店「差距背後也是貧富差距愈來愈大的結果」。不過，18日下午，他在飄雪的堅尼路華埠信息亭(Chinatown Information Kiosk)旁見到有人求婚，「這麼浪漫和充滿愛的一幕，讓我也對華埠的新一年充滿信心」。

陳作舟在飄雪的堅尼路華埠信息亭旁見到一對情侶求婚；兩人相識於華埠的功夫班，因此選...
陳作舟在飄雪的堅尼路華埠信息亭旁見到一對情侶求婚；兩人相識於華埠的功夫班，因此選在此地紀念。(陳作舟提供)
「燕記珠寶古董」店內人頭攢動，擠不進店內的客人甚至在門口看著櫥窗「過眼癮」。(記...
「燕記珠寶古董」店內人頭攢動，擠不進店內的客人甚至在門口看著櫥窗「過眼癮」。(記者曹馨元╱攝影)

華埠 曼哈頓 川普

上一則

國慶日酒駕闖下東城公園致4死7傷 判24年至終身監禁

下一則

大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

暴雪施工釀意外 法拉盛路口積水結冰 通行險象環生

暴雪施工釀意外 法拉盛路口積水結冰 通行險象環生
強大寒流周六東進南侵 佛州恐罕見連2年下雪

強大寒流周六東進南侵 佛州恐罕見連2年下雪
強大寒流席捲中西部、東岸 溫暖佛州也可能迎罕見降雪

強大寒流席捲中西部、東岸 溫暖佛州也可能迎罕見降雪
華埠格蘭街地鐵站深夜遇劫 35歲男子遭持槍搶走首飾

華埠格蘭街地鐵站深夜遇劫 35歲男子遭持槍搶走首飾

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29
事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)

獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢 仰賴社區援助

2026-01-15 17:07
在華策會所服務的亞裔及移民家庭中，約有1萬名社區成員將受到糧食券(SNAP)削減與資格變動的影響。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

2026-01-12 07:38

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲