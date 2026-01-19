小長假遇連日降雪 華埠街頭人潮不減 店家受影響程度不一

民眾不甘於因雪天而浪費小長假，18日曼哈頓華埠街頭的客流仍舊穩定。(記者曹馨元╱攝影)

順連馬丁路德金紀念日(Martin Luther King Jr. Day)的長周末卻遇上接連降雪，使交通出行頗具挑戰。不過，民眾卻不甘於因雪天而浪費小長假；18日，曼哈頓華埠 街頭的客流仍舊穩定，各店家受影響程度不一。

周日下午，華埠核心要道勿街(Mott St.)上人流可觀，尤其各「網紅」店鋪門前依舊排起長隊。靠叉燒包大火社媒的老字號「美麗華」門口，Lily及好友正捧著包子大快朵頤。Lily說，此次是趁19日降溫前與朋友出門逛逛，而自己其實並不是透過社媒了解到美麗華，「我看到這麼多人排隊，就想試試」；飄雪天氣中，Lily仍排隊近十分鐘才買到叉燒包，但她笑說，「味道值得等待」。

同樣，披露街(Pell St.)上的「燕記珠寶古董」店內人頭攢動，擠不進店內的客人甚至在門口看著櫥窗「過眼癮」；燕記憑藉大量平價二手表及高端古董腕表在TikTok上爆紅，引得大量博主到此拍攝「尋寶」短影音。

勿街上的奶茶店「茉莉奶白」亦因促銷活動而吸引了大量客人在門口排隊。不過，其隔壁的粵式飯館「明旺」店員則表示，雨雪天氣對生意影響不小，「17日生意少了大概30%，18日則少了有40%至50%」。

宰也街(Doyer St.)老字號「武昌好味道」老闆王先生亦表示，本周末外送、堂食生意均較平日有所下降，「不過這也是雪天意料之中會經歷的，我不會太擔心」。王先生說，真正讓他擔心的是關稅、國際遊客少等影響長期生意的因素，「去年遊客真的差很多，在川普 政府下生活不容易」。