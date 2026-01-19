法拉盛14歲少年遇劫還被砍傷 警通緝3嫌

法拉盛市中心近日發生一起持刀搶劫案，三名嫌犯持刀搶劫一名14歲少年，市警局公布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)

皇后區法拉盛 市中心近日發生一起持刀搶劫案，三名嫌犯持刀搶劫一名14歲少年，市警局公布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據管轄該地區的市警局109分局，警方接報稱，在16日上午約10時5分，在法拉盛羅斯福大道(Roosevelt Ave.)135-16號門前，一名14歲少年遭到三名身分不明人士接近並包圍。雙方發生口角後，其中兩人向這位少年亮出刀具，要求受害者交出手機。其中一人出言威脅，並刺傷受害者右肩。

三名嫌疑人隨後攜帶受害者的手機徒步逃離現場，沿羅斯福大道向西、朝大學點 大道(College Point Blvd.)方向逃逸。急救人員到場後，將受害者送往紐約市雅各比醫院(NYC Health and Hospitals/Jacobi），目前情況穩定。被搶財物價值約為400元。

警方公布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索，第一名男嫌最後一次出現時身穿黑色外套、黑色毛衣、黑色口罩及黑色運動鞋。第二名男嫌膚色中等，最後一次出現時身穿白色外套、黑色毛衣、淺色褲子及黑色運動鞋。第三名男嫌膚色中等，最後一次出現時身穿黃色外套及黑色毛衣。

此前警方另曾通報，皇后區近日連發多起街頭搶劫案，受害人多為青少年，劫匪為團體化街頭作案，通過包圍受害者、亮刀威脅或直接強行奪取財物的方式，快速搶奪他們身上的高價名牌物品，價值從百元至上千元不等。案件發生地包括法拉盛、可樂娜(Corona)及周邊街區，案件集中於下午與傍晚時段。

警方表示，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。