短路釀火災 33萬台迷你冰箱被召回

美國消費品安全委員會宣布召回一款迷你冰箱。(CPSC網站)

迷你冰箱是大學生在宿舍內經常用到的電器。美國消費品安全委員會(CPSC)近日宣布召回33萬台由目標百貨 (Target )出售的一款迷你冰箱，該款冰箱會發生短路，有造成火災和燒傷的風險。

美國消費品安全委員會稱，這次召回已於15日(周四)啟動。這些迷你冰箱為紅色，正面印有「Frigidaire」字樣。這次被召回冰箱的型號為EFMIS121，序列號是從A2001到A2310。據這款冰箱的進口商介紹，到目前為止已收到至少六起EFMIS121型號的迷你冰箱著火的報告，還造成了據報價值70萬元的財產損失。

CPSC說，在全美塔吉特百貨公司或網路上購買過這一迷你冰箱的消費者應立即停止使用。消費者可以登錄www.recallrtr.com/minifridge，辦理退回冰箱的手續後將獲得退款。

CPSC這次召回迷你冰箱是上一次的延續和擴大。CPSC曾於去年7月宣布召回同樣印有「Frigidaire」字樣的不同型號的迷你冰箱，型號包括EFMIS129(序列號從A2001到A2308)、EFMIS137(序列號從A2001到A2312)、EFMIS149(序列號從A2001到 A2308)和EFMIS175(序列號從A2001到A2310)。

上次宣布召回的迷你冰箱有63多萬台。原因相同，迷你冰箱的內部電子元件會發生短路，並引燃周圍的塑膠外殼，造成火災和燒傷危險。進口商稱至少收到26起冒煙、起火花、融化和起火等報告，財產損失總計超過70萬元。

根據美國消費品安全委員會網站，該產品是由中國浙江省紹興上虞北方電子製造有限公司代工。