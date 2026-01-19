我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

川普深夜發文砲轟丹麥 嗆1事讓美國對格陵蘭「勢在必行」

繁榮華埠總會 辦新春雙慶活動

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國繁榮華埠總會將於今年農曆新年期間，在曼哈頓華埠舉辦兩場大型慶祝活動。(記者曹馨元╱攝影)
美國繁榮華埠總會將於今年農曆新年期間，在曼哈頓華埠舉辦兩場大型慶祝活動。(記者曹馨元╱攝影)

美國繁榮華埠總會將於今年農曆新年期間，在曼哈頓華埠舉辦兩場大型慶祝活動，包括2月17日(大年初一，周二)的新春炮竹文化節和3月1日(周日)的慶祝新春愛心花車大遊行。主辦方表示，即將到來的馬年象徵奮進，更顯示華埠團結向上的精神。

據介紹，已舉辦至第28屆的炮竹文化節，將於2月17日中午11時至下午2時30分，在華埠羅斯福公園(SDR Park)舉辦。屆時也將有多個有關華人文化、新春好禮及社區服務的攤位豐富觀眾體驗；當日午間12時左右，更將會點燃百萬箱巨型鞭炮為節日助興。

而花車大遊行則將於3月1日下午1時，自位於華埠中心的勿街(Mott St.)行至布隆街(Broome St.)。主辦方強調，這項活動不僅預計有逾萬名參與者帶來傳統龍獅、特色舞蹈等表演，更將有50萬名觀眾觀看，規模十分可觀。

繁榮華埠總會董事長張明騰表示，即將迎來的馬年在華人文化中象徵奮進、勇往直前，一如華埠社區面對環境變化仍不斷前進的精神。紐約州眾議員鄭永佳(Lester Chang)說，全世界三分之一的人口都在慶祝中國新年，他也感謝繁榮華埠總會將自己出生地的文化傳統發揚光大。

同時，總會亦特別介紹三名行政委員及顧問加入；包括出任繁榮華埠聯絡主任的迪亞茲(Jasper Diaz)，出任社區聯絡主任的Sandy Wu，以及任經費稅務總顧問的會計師蔡麗雲。

華埠 華人 眾議員

上一則

慈濟分會 免費助社區電子報稅

下一則

法拉盛14歲少年遇劫還被砍傷 警通緝3嫌
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

馬年春晚首彩排 預告「頂流」機器人將再登台

馬年春晚首彩排 預告「頂流」機器人將再登台
華埠格蘭街地鐵站深夜遇劫 35歲男子遭持槍搶走首飾

華埠格蘭街地鐵站深夜遇劫 35歲男子遭持槍搶走首飾
波士頓華埠血案30年 FBI懸賞3萬 嫌犯恐藏匿加州等地

波士頓華埠血案30年 FBI懸賞3萬 嫌犯恐藏匿加州等地
波士頓華埠血案30年 嫌犯恐藏匿加州 FBI懸賞3萬逮人

波士頓華埠血案30年 嫌犯恐藏匿加州 FBI懸賞3萬逮人

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29
事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)

獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢 仰賴社區援助

2026-01-15 17:07
在華策會所服務的亞裔及移民家庭中，約有1萬名社區成員將受到糧食券(SNAP)削減與資格變動的影響。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

2026-01-12 07:38

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲