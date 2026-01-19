繁榮華埠總會 辦新春雙慶活動

美國繁榮華埠總會將於今年農曆新年期間，在曼哈頓華埠舉辦兩場大型慶祝活動。(記者曹馨元╱攝影)

美國繁榮華埠 總會將於今年農曆新年期間，在曼哈頓華埠舉辦兩場大型慶祝活動，包括2月17日(大年初一，周二)的新春炮竹文化節和3月1日(周日)的慶祝新春愛心花車大遊行。主辦方表示，即將到來的馬年象徵奮進，更顯示華埠團結向上的精神。

據介紹，已舉辦至第28屆的炮竹文化節，將於2月17日中午11時至下午2時30分，在華埠羅斯福公園(SDR Park)舉辦。屆時也將有多個有關華人 文化、新春好禮及社區服務的攤位豐富觀眾體驗；當日午間12時左右，更將會點燃百萬箱巨型鞭炮為節日助興。

而花車大遊行則將於3月1日下午1時，自位於華埠中心的勿街(Mott St.)行至布隆街(Broome St.)。主辦方強調，這項活動不僅預計有逾萬名參與者帶來傳統龍獅、特色舞蹈等表演，更將有50萬名觀眾觀看，規模十分可觀。

繁榮華埠總會董事長張明騰表示，即將迎來的馬年在華人文化中象徵奮進、勇往直前，一如華埠社區面對環境變化仍不斷前進的精神。紐約州眾議員 鄭永佳(Lester Chang)說，全世界三分之一的人口都在慶祝中國新年，他也感謝繁榮華埠總會將自己出生地的文化傳統發揚光大。

同時，總會亦特別介紹三名行政委員及顧問加入；包括出任繁榮華埠聯絡主任的迪亞茲(Jasper Diaz)，出任社區聯絡主任的Sandy Wu，以及任經費稅務總顧問的會計師蔡麗雲。