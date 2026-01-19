讓全州瘋賽事 社區世界盃補助開放申請

我的頻道

記者范航瑜╱紐約報導
本屆世界盃將在美加墨三國的16個場地共舉行104場比賽。位於新澤西的大都會人壽球場將承辦7月19日的總決賽等八場比賽。(路透)
本屆世界盃將在美加墨三國的16個場地共舉行104場比賽。位於新澤西的大都會人壽球場將承辦7月19日的總決賽等八場比賽。(路透)

州長霍楚(Kathy Hochul)近日宣布啟動「社區世界盃補助計畫」(New York State Community World Cup Grant Program)，將支持由地方主導、與2026年FIFA世界盃相關的公開觀賽活動，讓賽事熱潮延伸至全州各地社區。

霍楚表示，紐約很榮幸在2026年世界盃中扮演主辦重鎮的角色，也希望每一個社區都能共享這份熱情，從球場帶到城鎮各角落，各地紐約人都有機會相聚慶祝。州經濟發展廳(Empire State Development, ESD)總裁兼執行長奈特(Hope Knight)表示，主辦世界盃是一代人才會遇到一次的機會，州府希望每一位紐約人都能感受到自己是其中一分子。

「社區世界盃補助計畫」的設計重點，在於為全州各地社區創造更多參與世界盃熱潮的機會。州發展廳將支持上州各地主導舉辦公開觀賽活動，協助社區打造慶祝活動。長島地區的世界盃活動規畫細節將於日後公布。州府還將與紐約與新澤西世界盃主辦委員會合作，在紐約市舉辦官方球迷活動。

各市政府、非營利組織、觀光單位及其他符合資格的合作夥伴，將可申請補助以舉辦反映在地社區特色的世界盃公開觀賽活動。申請者須填寫並提交「整合資金申請表」(Consolidated Funding Application)，由州府及活動所在地所屬的區域經濟發展委員會進行審查。申請截止時間為2月13日(周五)下午4時。報名連結可訪問：apps.cio.ny.gov/apps/cfa/index.cfm

本屆世界盃將在美加墨三國的16個場地共舉行104場比賽。位於新澤西的大都會人壽球場將承辦7月19日的總決賽等八場比賽。有關「社區世界盃補助計畫」及後續申請細節，可至州經濟發展廳官方網站查詢：bit.ly/49WmeNz

