島村副局長 獲曼達尼提名掌市公園系統

島村(左)獲曼達尼提名出任市公園局局長。(取自市長辦公室)

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)17日宣布，提名現任市公園局(Department of Parks & Recreation)曼哈頓 日裔副局長島 村(Tricia Shimamura)，出任公園局局長，掌管全市龐大的公園體系。島村若獲市議會確認，將成為該局首位亞裔局長。

市公園系統在上一屆市府期間經費成長停滯。曼達尼已承諾，未來將至少把市預算的1%投入公園體系。曼達尼當日在布朗士高橋公園(High Bridge Park)舉行記者會指出，公園是市內少數仍對所有人開放、真正可及的公共空間。「這些地方不只是休息與放鬆、休閒與娛樂的所在」，曼達尼說，「它們也是創意的中心、社區的場域，無數市民在這里交會，構成這座城市跳動的心臟。」

曼達尼形容島村是「一位了不起的紐約人」，擁有深厚的公共服務資歷，長期致力於為勞動者發聲。島村在致詞時呼應曼達尼的主軸，將公園形容為「最具可負擔性的政府機構。」

島村表示，全市超過3萬英畝的公園、遊樂場與運動場，是紐約家庭的「官方後院」，為孩子們提供安全的學習與遊玩空間。市府管理的游泳池與海灘讓市民能免費學習游泳，社區花園與休閒中心則成為人們交流的場所，不論是打一場桌球、參加健身課程，或是在花園里一起除草。

島村是日本與波多黎各混血，成長於工薪階層家庭，是家中第一位大學畢業生，她最近的職務是市公園局曼哈頓區副局長，負責統籌全區公園營運。她也曾在市府與聯邦政府出任資深職務，包括曾為前曼哈頓區長、現任市主計長李文(Mark Levine)，以及前國會眾議員馬隆尼(Carolyn Maloney)工作。根據其LinkedIn資料，她也曾多年擔任哥倫比亞大學政府事務主管。