亞太裔首位 李琳達任市議會財委會主席

記者高雲兒╱紐約報導
紐約市議長梅寧15日任命市議員李琳達出任市議會財政委員會主席，李琳達也因此成為紐約市議會歷來首位擔任該職位的亞太裔民選官員。(記者鄭怡嫣╱攝影)
紐約市議長梅寧15日任命市議員李琳達出任市議會財政委員會主席，李琳達也因此成為紐約市議會歷來首位擔任該職位的亞太裔民選官員。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約市議長梅寧(Julie Menin)於15日正式任命市議員李琳達出任市議會財政委員會主席，李琳達也因此成為紐約市議會歷來首位擔任該職位的亞太裔民選官員。同時，她亦將加入梅寧的市議會領導團隊。

李琳達在聲明中表示，能獲信任出任財政委員會主席，深感榮幸也責任重大。她指出，在家庭普遍面臨經濟壓力之際，管理全美規模最大的市政預算，是一項必須對社區產生實質影響的重要職責，「從托育成本不斷上升、持續惡化的住房危機，到未來可能出現的財政削減，市議會必須即時回應市民需求」。她說，並強調將正面迎接這些挑戰。

作為財政委員會主席，李琳達將主導市議會對行政預算的審查、預算調整及相關財政政策。該委員會同時負責監督市府銀行委員會、獨立預算辦公室(IBO)、行政稅務上訴辦公室，以及市主計長辦公室。紐約市在2026財政年度通過總額達1159億元的市政預算，涵蓋多項重點投資，包括幼兒教育、移民法律援助，以及心理健康支援資源。

在梅寧領導下，市議會近年聚焦多項政策優先事項，包括擴大早期托育服務以邁向普及托育、增加可負擔住房供給以應對住房危機，以及降低醫療成本。李琳達在15日市議會例會上也提到，未來將加強與市長行政團隊合作，並運用她過往在非營利機構的工作經驗，為財政決策帶來更多創新思維。

除出任財政委員會主席外，李琳達也將持續擔任市議會皇后區代表團共同主席，並同時為多個委員會成員，包括規則、特權、標準、倫理與選舉委員會、教育委員會、公園與娛樂委員會、心理健康與成癮委員會、以及監督與調查委員會。

