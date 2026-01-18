曼達尼警告大物業房東：改善租屋

曼達尼表示，若房東未能負責任地管理租客的居所，市府將介入處理。(取自市長辦公室)

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)與即將上任的市樓宇局局長李維(Dina Levy)16日宣布，市府已就A&E Real Estate旗下物業與其相關負責人達成一項210萬元的和解協議，針對分布於布碌崙 (布魯克林)、曼哈頓與皇后區共14棟樓宇內的租客 騷擾行為與危險居住狀況展開處理。除民事罰款外，和解亦要求A&E整改超過4000項樓宇狀況違規問題，禁止未來再對租客進行任何形式的騷擾，否則將面臨數百萬元罰款，嚴重情況下甚至可能失去物業。

A&E Real Estate居民此前表示，他們的住處長期缺乏暖氣與熱水，並存在黴菌滋長、蟲害及電梯故障等問題。曼達尼表示，若房東未能負責任地管理租客的居所，市府將介入處理，「市府擁有實際權力保護全市數百萬名租客，這次行動證明我們並不畏懼動用這些權力。」

A&E在聲明中回應稱，公司正與市府合作解決問題，並已完成其中多項整改，該公司表示，過去十年已投入數億元用於樓宇翻修。曼達尼表示，在極端情況下，市府依法可接管樓宇，甚至對問題業主發出逮捕令。

據和解內容，房東須在14棟樓宇中整改約4000項違規事項，繳納210萬元罰款，並停止對租客的騷擾行為。在訴訟過程中，已有超過1000項違規問題在執法與法院命令後完成整改，市樓宇保護與發展局亦透過緊急維修計畫完成價值48萬8000元的修繕工程。若A&E未遵守和解條款，市樓宇保護與發展局可再向法院申請額外命令並追究進一步責任。

促成此次和解的訴訟涉及三個行政區共14棟樓宇，未涉及華人社區。皇后區主要在傑克遜高地(Jackson Heights)、秋園丘(Kew Gardens Hills)、曼哈頓主要在華盛頓高地(Jackson Heights)，布碌崙則在展望萊弗茨花園(Prospect Lefferts Gardens)和肯辛頓(Kensington)。