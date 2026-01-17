布祿崙華協會 第六家老人中心開幕

我的頻道

記者顏潔恩╱紐約報導
布祿崙華人協會漢密爾頓堡中心於16日開張，多名民意代表親臨剪綵儀式，感謝該會多年來為服務華社老人所做出的貢獻。(記者顏潔恩╱攝影)
布祿崙華人協會漢密爾頓堡(Fort Hamilton)中心於16日在布碌崙(布魯克林)開張，州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳及剛上任的市主計長李文(Mark Levine)等人親臨剪綵儀式，感謝該會多年來為服務華社老人所做出的貢獻。

老人中心的地址為漢密爾頓堡6511號，當天眾多政界、警界、社區機構代表到場祝賀，華協會會長麥保羅帶領來賓參觀中心內的各項設施；在中心外完成剪綵儀式後，眾人移步至鳳凰城酒樓，與華協會的500多名長者會員共享午餐。

麥保羅說，自1993年在8大道成立首家老人中心以來，陸續在羊頭灣U大道、班森賀20大道等華社開設更多中心，更在8大道開設第二家老人中心、以及52街總部；當日新開設的老人中心則是華協會在布碌崙開張的第六間老人中心，每個月固定服務逾千人，提供包括午餐、藝術、舞蹈、英文和電腦課等項目等。

他也提到，華協會獲得市老人局、紐約州及聯邦政府的經費，方能持續擴展、把服務帶給更多需要的地區，且只要是60歲以上長者無需保險、身分均能參加；當日也是該會喜迎成立38周年，他希望在邁入第39年的階段，努力保持現有的服務，並將八個托兒所、七個青少年項目等一併經營好。

剛上任的李文當日也親臨現場，向長者作自我介紹，並將上任以來簽署的首個文告(proclamation)頒發給華協會，鼓勵其愈做愈好。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)華裔助理檢察官吳建宏(Kin Ng)、市警66分局局長汪敬源及布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)代表等人也出席活動，向華協會獻上祝福。

