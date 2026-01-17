關懷華人失智與腦部健康 社區辦講座

我的頻道

記者范航瑜╱紐約報導
西奈山醫學院阿兹海默症研究中心李寳禎(左二)博士及團隊成員，與關愛服務多元化服務副總裁石蔚靜(中)共同主辦了「金色年華，智慧人生」腦部健康風箏彩繪工作坊。(記者范航瑜╱攝影)
阿茲海默症關愛服務(CaringKind)與西奈山醫學院阿茲海默症研究中心李寳禎博士實驗室，16日在曼哈頓中城共同主辦「金色年華，智慧人生」腦部健康風箏彩繪工作坊，吸引近70名華裔長者與家屬參與。活動結合健康講座與藝術創作，透過互動方式提升社區對失智症與腦部健康的認識。

李寶禎主持了「腦退化症與正常老化：改善記憶和最新研究進展」講座，講解了關於大腦正常老化與腦退化症的區別，腦退化症的診斷與預防，以及如何改善記憶功能，並特別介紹了一些日常生活小貼士。李寶禎目前主持五項科研項目，均面向華裔，免費為50歲以上的華人做大腦測試。

講座後安排了腦部健康風箏彩繪工作坊，透過色彩與圖案表達對健康與記憶的想像。阿茲海默症關愛服務社區服務副總裁石蔚靜表示，今天的活動不僅有失智症專家提供科普教育，更重要的還有通過動手動腦製作風箏活動，現場激活大家的大腦細胞，把活動變得更有趣味性和針對性。「每個人描繪的風箏都在展示他們的心意和願望」。

石蔚靜指出，過去，美國主流醫學界主導的研究大多數數據來自白人族群，未必完全符合華裔社區需求。她舉例說，一幅女巫圖案的描繪，對白人而言象徵傳統形象，但華人長者可能誤認為清潔工。因此，專門針對華人社群提供大腦評估的研究團隊至關重要。她呼籲華人家庭積極參與相關研究，促進對失智症的理解與治療。「李博士的研究項目不是在翻譯英文版，而是具有雙文化的敏感性和實用性」。

若有意預約參與上述研究，可聯繫西奈山醫學院阿茲海默症研究中心，電郵至[email protected]，或撥打(929)504-2324(粵語或英文)、(917)656-4981。(國語或英文)

