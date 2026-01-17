母公司申請破產保護 薩克斯第五大道百貨仍繼續營業

紐約知名的薩克斯第五大道百貨公司母公司宣告破產，旗下大量零售店面臨關閉，但位於第五大道的旗艦店仍會繼續營業。圖為薩克斯第五大道百貨標誌性的節日燈光秀。(記者許君達／攝影)

紐約知名的薩克斯第五大道百貨公司(Saks Fifth Avenue)母公司薩克斯環球(Saks Global)日前申請破產保護，留下數十億元債務。這間擁有百年歷史的曼哈頓 地標性高端百貨公司仍在繼續開放，此前因為欠款危機而與商場矛盾重重的供應商將獲得資金保障並恢復供貨，而部分未被售出的舊款商品也可能會打折出售。

薩克斯環球公司旗下還擁有尼曼馬庫斯(Neiman Marcus )和波道夫古德曼(Bergdorf Goodman)兩大高端零售商以及薩克斯折扣店(Saks Off 5th)等品牌。由於線下零售業萎縮、與供應商關係惡化以及因收購競爭對手而帶來的沉重負債等多重因素，該公司於13日提交了破產保護申請，並獲得17億5000萬元的融資以助其重組。重組後的新公司預計將關閉多間薩克斯和尼曼馬庫斯品牌門店、以及近半薩克斯折扣店，但位於第五大道的旗艦百貨店目前沒有關閉計畫。

薩克斯第五大道百貨公司創立於1924年，位於曼哈頓核心區的洛克菲勒中心對面，與四年後進駐第五大道的波道夫古德曼一道，成為美國高端百貨業的定義者和潮流引領者。薩克斯旗艦店每年年底節日季期間均會擺出設計別緻的櫥窗和標誌性的燈光秀，與隔街相望的洛克菲勒聖誕樹共同成為紐約最閃亮的節日地標。

然而，隨著線上購物的興起和全球經濟疲軟導致的高端購物需求下降雙重打擊，薩克斯品牌營收逐漸下滑，拆分進軍電商業務的嘗試亦不成功。2020年，薩克斯品牌的競爭對手尼曼馬庫斯在高調擴張後突遭新冠疫情 打擊，並申請破產，為緩解競爭壓力，薩克斯集團於2024年斥資27億元收購尼曼馬庫斯，但這一決策不僅未能挽救業務，反而將公司拖入債務深淵。據統計，2025年全美共有超過8100家實體零售店熄燈，同比增加12%。