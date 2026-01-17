456畫廊新展「豔麗與哀情」 3華人女藝術家詮釋「靈、仙、鬼」

三位華人女性藝術家透過細膩的表達、對「靈、仙、鬼」的描繪，將觀者帶入如李碧華小說般的鬼魅意境中。(記者曹馨元／攝影)

位於曼哈頓華埠 的美華藝術協會旗下456畫廊16日起舉辦展覽「豔麗與愛情」。三位華人 女性藝術家透過細膩的表達、對「靈、仙、鬼」的描繪，將觀者帶入如李碧華小說般的鬼魅意境中。

本次展覽由莫維凡及張舒涵策展，展出趙梓均、宋宜靜及李一可的作品。張舒涵表示，自己因想做一個融合「新中式」及女性氣質的展覽，與莫維凡一拍即合，陸續發掘了這三名在紐約的華人女藝術家。儘管三人作品的類型、創作時間均不相同，但貫穿其中的曖昧性及模糊性卻讓她們氣質相似。

其中，出生於中國雲南的李一可帶來多幅繪畫及版畫。無論是自然歷史博物館中的海洋生物，或「聊齋志異」中聶小倩的故事，都成為李一可筆下靈感；透過這些題材，她在作品中討論生死，也投射隱密的哀傷情緒。

而來自台灣的宋宜靜則用多幅油畫表達對生死的看法。宋宜靜的作品中也有極強的佛教、道教元素，這來源於她在台灣的生活經驗；「23年一位很重要的長輩去世，我就開始紀錄下喪禮、光明燈以及觀音等等回憶中的形象」。

趙梓均的作品亦深受亞洲文化啟發，並將文化記憶中的符號、圖像及儀式，用個人視角進行重新建構。

莫維凡說，中國古典作品中，常將靈與鬼描繪成一種極具誘惑性的女性魅影；這背後既是文人書生的臆造，父權凝視的延續，也是難以馴服的情慾表達。

本次展覽將持續至1月30日(周五)，456畫廊開放時間為周一至周五下午1時至5時，地址：曼哈頓百老匯大道456號3樓，聯繫方式：[email protected]。