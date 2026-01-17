我的頻道

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

亞美凝聚聯盟晚宴 盼引入AI服務社區

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
亞美凝聚聯盟近日在皇后區法拉盛舉辦2026迎新慈善晚宴暨五周年慶。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
亞美凝聚聯盟(Asian American Cohesion，AAC)近日在法拉盛舉辦2026迎新慈善晚宴暨五周年慶，300多位社區各界人士齊聚一堂。國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、州眾議員柏格(Sam Berger)及市議員黃敏儀等與會。除將持續關懷並守護亞裔與社區社區外，亞美凝聚聯盟表示，新的一年還將開展青年人項目，並期望引入人工智慧(AI)，更好地為社區、長者、小商家等服務。

亞美凝聚聯盟成立於新冠疫情期間，後為維護社區安全、發展及各族裔之間的文化傳統交通提供服務及資源。聯盟主席吳一平表示，聯盟在新的一年將把重點放在青年培育，期望引入AI相關資源，令AI結合社區服務，讓年輕世代在科技發展中，找到參與公共事務與服務社區的新方式。

聯盟青年人項目協調員黃杰瑞(Jerry Huang)表示，AI結合社區服務將分為三大板塊，一是透過AI工具協助青少年進行職涯探索，幫助年輕人及早了解不同的發展路徑，二是運用AI數位行銷與科技分析等，協助社區的小商家提升線上能見度與市場競爭力；三是鼓勵青少年運用AI與科技專長，協助社區長者學習並使用數位與AI工具，促進不同世代之間的互動與理解。

國會眾議員孟昭文表示，在AI及中小企業應用方面，皇后區不僅應加強相關投資，也應鼓勵年輕人積極參與義工服務，回饋社區。她指出，皇后學院匯聚大量具備電腦科學及AI背景的人才，期盼能進一步整合這些人才與學術資源，為皇后區帶來更多的活力。

