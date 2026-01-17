長期支持社區 布碌崙2中餐館獲民選官員嘉獎

紐約州參議員陳學理和州眾議員鄭永佳為日升餅屋頒發嘉獎令。(陳學理辦公室提供)

南布碌崙 (布魯克林)州參議員陳學理(Steve Chan)和州眾議員鄭永佳(Lester Chang)14日下午為南布碌崙兩家中餐館老闆頒發嘉獎令，感謝他們長期以來對社區的貢獻，尤其對羊頭灣遊民 所抗議活動的支持。

14日下午1時左右，陳學理和鄭永佳先後走訪了由華人經營的布碌崙11大道(11th Ave)6208號的日升餅屋和布碌崙8大道 (8th Ave)5603號的伍記燒臘。據了解，自從針對羊頭灣科伊爾街(Coyle St)2134號遊民所的抗議活動開始以來，日升餅屋每周四都會到抗議現場為居民送去熱騰騰的點心。伍記燒臘除了不定期為羊頭灣遊民所抗議民眾送去美食外，也經常參與社區活動，為居民送溫暖。

「社區的繁榮離不開小企業，這兩家店尤其突出。每當社區需要幫助時，這兩家店總會伸出援手」。陳學理說，華社舉行大型抗議活動，參加抗議的不少居民年紀大，需要補充食物和飲料，這兩家店總是及時出現，始終如一地提供幫助。陳學理說，他自己也當過小企業主，他非常理解兩家店的店主，也非常感激。