Verizon大斷線每戶補償20元 未說原因

快訊：南韓前總統尹錫悅妨害執行拘留案 一審宣判關5年

記者范航瑜╱紐約報導
Verizon未具體交代服務中斷的原因，只確認斷線已於晚間10時20分全面排除。Verizon向受影響用戶致歉，並將提供20元帳戶折抵。(美聯社)
電信運營商Verizon 15日表示，前一天發生的大規模斷線事故已全面解決，並將向受影響的用戶提供20元帳戶折抵，符合資格的用戶將在折抵可用時收到短信通知。但Verizon並未說明造成該事故的原因。

14日，Verizon的通話及其他行動通訊服務斷線超過十小時，一度影響全美超過百萬名用戶。Verizon未具體交代服務中斷的原因，只確認斷線已於晚間10時20分全面排除。Verizon向受影響用戶致歉，並將提供20元帳戶折抵。

斷線追蹤網站Downdetector顯示，Verizon用戶自14日中午左右開始回報服務異常，通報數量於下午初達到高峰，之後雖略有下降，但整天仍維持在高點。Downdetector表示，截至下午5時前，已累計收到超過150萬則通報。

受影響用戶指出，手機顯示為「SOS」模式，或出現無訊號提示。在紐約等城市，官方警示指出斷線可能影響911報案，呼籲民眾若遇緊急狀況，可改用有線電話、其他電信商的設備，或直接前往附近警局或消防局求助。除紐約外，休士頓費城和邁阿密等城市也受到影響。

14日當天，其他電信商也零星出現斷線通報，但T-Mobile與AT&T很快在網路上澄清，其服務運作正常，並指出部分用戶可能只是無法聯繫使用Verizon服務的對象。

在無線市場的市占率方面，Verizon長期是美國最大的行動通訊運營商之一，曾在網路品質評比中往往名列前茅，也持續獲得業界獎項。但近年來，Verizon屢次遭遇大規模斷線問題。去年8月底，Verizon曾因軟體故障出現全美廣泛的網路中斷，服務中斷持續數小時，當時公司同樣未詳細說明原因。

