班森賀管道破裂瓦斯外洩 連夜修補

記者胡聲橋╱紐約報導
布碌崙班森賀發生瓦斯主管道破裂事故，已完成搶修。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙班森賀發生瓦斯主管道破裂事故，已完成搶修。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀13日晚發生一起瓦斯主管道破裂事故，造成瓦斯外洩。緊急救援人員和國家電網(National Grid)的工作人員迅速趕往現場處理，連夜找到瓦斯主管道破裂處並完成修補，現已恢復瓦斯供應，預計14日下午恢復正常。

13日晚10時剛過，市消防局接到通報，班森賀18大道(18th Ave.)位於貝瑞吉大道(Bay Ridge Parkway)和74街的路段發現瓦斯外洩。消防人員趕到現場後發現整個街區都受影響，多處建築物內瓦斯濃度很高。他們一邊監控瓦斯洩漏情況，一邊要求危險物質處理小組(hazmat unit)到場支援。

與此同時，當地警局警員和消防人員已開始要求住在事發街道的居民撤離現場，以防萬一。這時紅十字會的工作人員也趕到現場幫助居民撤離。市消防局說，當晚共有27人從多處住宅內撤離，無人需要緊急醫療救援。

迅速趕到現場的國家電網工作人員和危險物質處理小組經調查後發現，當地的瓦斯主管道破裂，導致瓦斯外洩。將近午夜，瓦斯濃度已降低到不會發生爆炸的程度。國家電網開始修補瓦斯管道。當時緊急救援人員仍在現場待命，以防再次出現險情。

14日上午11時，留在現場的國家電網工作人員說，瓦斯主管道的修理已連夜完成。記者在現場看到一個約五平方呎的方洞，一名國家電網員工稱，下面就是瓦斯主管道破裂處。兩輛國家電網的車輛停在方洞前後，周圍的馬路上還鑽出一些小洞，工作人員稱他們正通過這些小洞，把殘留的洩漏瓦斯從地下抽出來。現場國家電網工作人員表示，在地下瓦斯抽光，馬路上的方洞填平後，一切就會恢復正常。

當問及瓦斯主管道破裂的原因時，工作人員稱有多種可能。瓦斯管道陳舊是原因之一，此外地面重型卡車經過時產生的震動以及天氣寒冷都可能造成管道破裂。

布碌崙班森賀馬路方洞下面是瓦斯主管道破裂之處。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙班森賀馬路方洞下面是瓦斯主管道破裂之處。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 8大道 布魯克林

