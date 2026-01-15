4萬托育人員長期低薪 人力嚴重不足

我的頻道

記者曹馨元╱紐約報導
托育工作者低薪、缺乏幫扶的艱難處境是如今托育系統的一大困境。(記者馬璿╱攝影)
托育工作者低薪、缺乏幫扶的艱難處境是如今托育系統的一大困境。(記者馬璿╱攝影)

紐約托育業者聯盟「日托委員會」(Day Care Council of New York)發布研究報告指出，托育工作者低薪、缺乏幫扶的艱難處境是當今托育系統的一大困境，也是實現全民免費托育必要解決的問題。

日托委員會的成員涵蓋紐約市逾250家托育中心。報告顯示，全市如今有近4萬名托育工作者，其中高達96%為女性、82%為少數族裔女性。但托育工作者收入水準低於紐約市96%的其他職業，使得托育業存在嚴重人力流失問題。

根據政府數據，紐約市托育工作者的中位數工資僅為3萬8000元，而全行業中位數工資為6萬4700元，相差近一半。報告也指出，除了低薪，福利不足與財務不穩定也是普遍問題；相當比例的托育工作者缺乏健康保險與退休金制度，不得不依賴白卡(Medicaid)、糧食券(SNAP)等公共福利。

華埠兒童培護中心(Chinatown Day Care Center)校長李小愷表示，由於托育中心教師雖然從事與公立學校教師相同的工作，薪資福利卻明顯更低，近年該中心也面臨招聘老師難的問題；「好幾年前推過一個把托育教師提高到公校水平的政策，但只持續了一年就沒有了。」

紐約市如今有約50萬名五歲以下兒童。隨著州市府試圖兌現全民免費托育的宏願，州長霍楚(Kathy Hochul)也就增擴托育人力提出補助幼教人員培訓及進修、增設獎學金、在市立與州立大學開設課程的政策。

不過，托育業者Jason(化名)認為，按現行規定，增加托育人力道阻且長。他指出，托育中心的分組老師(Group Teacher)或班主任(Head Teacher)起碼經過三年學習培訓才可上崗；「要通過培育老師來補充人力的話，市長要到任期最後一兩年才能看到效果。」

而因托育業各機構性質不同，政府大舉提供的托育計畫資金並不能完全反應到托育工作者更高的薪資上。在Jason看來，與其透過法規提高薪資，不如根據各機構招生人數派發「績效獎金」，「這樣也能刺激機構提高服務、多加宣傳。」

