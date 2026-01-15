霍楚擬推數學教學改革 強調「回歸基本功」

紐約州長霍楚本周發布的州情咨文中提出數學教育改革，指應「回歸基本功」。圖為一小學課堂。(美聯社)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)在日前發布的州情咨文中提出數學教育改革，指應「回歸基本功」；而新上任的紐約市 教育總監薩謬思(Kamar Samuels)也強調數學教育的重要性，認為改革應從小學開始。

霍楚在13日的演說中表示，數學教學到了「回歸基本功」的時候；「我希望紐約的學生能成為全國學業準備最充分的一群」。為此，霍楚將提出立法，要求州教育廳向各學區提供數學教學的最佳實務做法，並就如何選擇符合州標準的數學教材提供指引。

此外，州府也將要求紐約州大系統(SUNY)與紐約市大系統(CUNY)，為教師提供更多以實證為基礎的數學教學培訓，特別是針對數學成績表現較低的學區。霍楚表示，「透過這些提案，紐約的家長可以放心，孩子沒有比在本州學習與成長更好的地方」。

前任紐約市長亞當斯(Eric Adams)曾推出「NYC Reads」及「NYC Solves」的閱讀與數學教綱改革。不過，數學教綱改革目前僅在高中及部分初中推廣。一些教育工作者與專家質疑，在高中階段才推動數學改革並不合理，因為不少學生早已落後，缺乏理解課程基礎。

市教育總監薩謬思也持相同看法；他在受訪時指出數學改革應從小學開始。薩謬思說，「如果我們數學教不好」，學生不僅無法勝任現有的工作，「更別說那些尚未出現的工作」。

薩謬思主張在數學教學中，應在「回歸基本功」、培養創意思考與解題能力之間取得平衡。他表示，概念理解固然重要，但不少家長向他反映，「孩子都四年級了，還不會背九九乘法表」。

「我們常把九九乘法表視為老一套，但它絕對有必要重新納入教學，這樣家長才能再次對我們的教育方式產生信心」，薩謬思說。在此前致函教育局員工的施政重點中，薩謬思也強調「高期待、高品質學習」的重要性。