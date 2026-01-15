杰達特許公立學校 進駐法拉盛

杰達特許公立學校代表14日到訪「世界日報」，介紹即將在法拉盛設立的新校計畫。(記者戴慈慧╱攝影)

已在紐約市 擁有11個校區的杰達特許公立學校 (Zeta Charter Schools)，將於今秋在皇后區法拉盛 設立新校區，第一年招收幼稚園(K)及一年級學生共180名，並於4月進行首輪入學抽籤。校方表示，新校將以「媲美私校品質、完全公立免費」為定位，回應法拉盛社區對高品質教育的強烈需求。

杰達特許公立學校創辦人暨執行長Emily Kim於14日拜訪「世界日報」，在與社長張宗智與執行董事李德怡對談時指出，特許學校在紐約屬公立學校體系，由非營利機構營運，遵循教育機關基本規範，學生無須繳學費，招生依規定以抽籤方式進行，並依社區學區、手足就讀等條件提供一定的入學優先順序。

她指出，家長常擔心子弟就學競爭激烈，但「第一年開校通常是中籤機率最高的一年。」因為社區對特許學校仍在認識階段；此外，創校家庭也往往更有參與感，「像是一起把學校社群建立起來」。

學生一旦入學，學校將逐年擴增年級，朝K至12年級完整學制發展；若家庭日後搬遷，只要杰達其他校區設有相同年級，學生可在網路內申請跨校區轉學，對可能因工作或住址變動而擔心轉學的家長而言，是一項利多。

談到辦學成績，校方提供2025學年州會考數據表示，杰達學生數學達標率為95%、英文語言藝術科目達標率為92%，均顯著高於紐約州整體平均的55%與53%。Kim表示，杰達的核心是「強學術＋全人教育」，除紮實課程外，學校也安排小提琴等音樂課、跆拳道、國際西洋棋與冥想等課程，器材與師資多由校方負擔，盼學生同時具備專注力、自律與社交溝通能力。

在教學與師資配置上，校方強調以約1比15的師生比推動小班教學，並透過較具彈性的教學安排與訓練系統，支持教師專業發展。Kim也提到，杰達教師並非工會成員，因此在課程與時間規畫上更能快速調整；學校平均薪資亦力求高於市教育局(DOE)水準，以吸引並留住優秀師資。

針對外界對特許學校族群定位的疑問，Kim強調杰達不以「只服務貧困孩子」自我定義，雖然多設校於資源不足社區、以滿足需求為優先，但也有教師子女、警察家庭與中產家長選擇就讀；她表示，學校追求的是「任何家庭都願意把自己孩子送來的好學校」，未來也希望成為法拉盛家長的首選。

杰達法拉盛校區地址設在133-50 41st Avenue。校方呼籲，家中今年將入學K年級(2021年出生)及一年級(2020年出生)的學生家長，可把握4月首輪抽籤前機會完成報名，詳情可至校方網站查詢https://zetaschools.org/。