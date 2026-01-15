布碌崙元宵花車大遊行 歡迎文團、商家報名

由美國亞裔社團聯合總會主辦的第三屆布碌崙慶元宵花車大遊行，將於2月28日在8大道華社舉行。(記者顏潔恩╱攝影)

由美國亞裔 社團聯合總會(亞總會)主辦、美華總商會、美國香港總商會、亞裔民安隊、美國中餐聯盟聯辦的第三屆布碌崙 (布魯克林)慶元宵花車大遊行，將於2月28日(周六)在8大道 華社舉行；大遊行籌備委員會目前仍歡迎文藝團體、社區商家加入，有興趣者可抓緊時間報名。

主辦方表示，隨著中華文化在世界範圍內的日益普及和傳揚，元宵節這個重要的節日愈發受到重視，該會首屆花車遊行便吸引大量人潮；與此同時，遊行活動也是展示日落公園多元性、加強文化交流和增加合作機會的最佳時機。

亞總會會長陳善莊表示，第三屆布魯克林元宵節遊行已獲80多個社區組織支持，所有參與組織都將與政界和社區領袖一起遊行，他期待社區居民與商家對此活動熱烈響應；民安隊隊長柳寶枝則說，活動旨在弘揚中華文化的精神和傳統，通過文娛表演，將給社區的多元族裔群體起到教育作用，促進社區凝聚力。

市警66分局局長汪敬源表示，喜歡看到社區民眾團結一致、為社區做事，警方屆時也會派遣警力到場維持秩序，確保既好玩、又安全平順。

屆時警員將協助主辦方在當日早上9時起封街，中午12時設於8大道交60街和61街之間的主舞台將會陸續開展表演；當日活動包括京劇變臉、舞龍舞獅、猜燈謎、接財神、吃湯圓、漢服秀、卡通遊戲、踩高蹺、書畫揮毫、以及旗袍秀等，活動預計將於下午4時結束。

遊行隊伍將從布碌崙8大道交60街處出發，屆時布碌崙7大道、8大道、9大道50街至62街將禁止停車。

主辦方歡迎社區商家贊助支持、或文娛團體加入表演，有意者可致電(917)807-3437、(917)309-5603、(917)678-3335聯繫。