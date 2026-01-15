戴日基接掌史島華人協會 盼與社區成長

戴日基(右)當選新任史泰登島華人協會會長。(戴日基提供)

史泰登島華人 協會(Chinese Society of Staten Island)日前舉辦聯歡聚餐，並舉行會長交接儀式，由在紐約市華社活躍多年的社區人士戴日基接任會長，展開為期兩年的服務；戴日基表示，史泰登島華裔 人口成長，既帶來機會、也帶來更多責任，他認為華人協會必須跟隨所服務的社區一同成長與轉型。

當晚，卸任會長李韻華回顧任內工作，感謝歷年來會長們不辭勞苦、衷心服務的精神；她相信該會將會在不同發展階段中與時俱進，給會員們帶來更好的服務與體驗。

戴日基過去曾出任過該會會長，而島上目前的華裔人口比他十多年前擔任會長時幾乎已翻倍，如今有約3萬5000人；他指出，島上許多新居民為剛來美不久的新移民，部分人在取得當地資訊與服務時仍面臨語言障礙。

故談及本屆任期的重點時，戴日基表示要讓史島華人協會轉型成更現代化、更具適應能力的組織，「我希望擴大協會提供即時且可靠的中英雙語資訊方面的角色，幫助華裔居民更了解史泰登島的在地服務、活動與各種機會」。

另一方面，他也計畫促進華人商家之間的聯繫，建立更有系統性的專業網路，讓商戶和社區能共同受益，「目前許多商家都獨立運作，若能協助他們彼此連結，並與社區建立更緊密的關係，將對所有人都有幫助」。

此外，加強與史島其他社區組織的合作，也是他的重要目標之一，他希望能彌補溝通上的落差，確保更多社區服務與活動能被華裔居民所理解與參與；再來則是主張延續多年來的節慶傳統活動，像是春節、節慶聚會等其他文化活動，持續凝聚社區情感，強化華人移民的歸屬感。