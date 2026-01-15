台演藝團體赴紐約參加APAP年會 擴展市場、推廣台灣

台灣多家演藝團體赴紐約參加美國表演藝術專業人士協會(APAP)和國際表演藝術協會(ISPA)年會。圖為參展者與主辦單位駐紐約台北文化中心、台中國家歌劇院和高雄衛武營國家藝術文化中心代表在駐紐約台北經濟文化辦事處合影。(記者許君達╱攝影)

美國表演藝術專業人士協會(APAP)近日在紐約舉辦年會，駐紐約台北文化中心與台中國家歌劇院和高雄衛武營國家藝術文化中心合作，攜多個台灣演藝團體共同搭建「台灣館」，以開拓台灣業者的國際視野和關鍵人脈，助推台灣演藝作品進軍美國市場。

參與本年度APAP「台灣館」的團體包括頑劇場、一公聲藝術、二律悖反協作體和微光製造，均為近年來首次來到紐約的新參會者，而此前曾在紐約亮過相的當代傳奇劇場則在年會期間舉辦「伐子都」和「凱撒迷宮」兩齣作品的示範演出。此外，國際表演藝術協會(ISPA)年會亦同期在紐約舉辦，台灣團體滯留島舞蹈劇場以及河床劇團(Riverbed Theater)受邀參與，他們的作品「永動城市」和「之間」亦入選ISPA年會重點單元「新作提案」(Pitch New Works)。

台中國家歌劇院副總監鄢繼嬪表示，APAP年會是一個幫助台灣優秀藝術作品來到美國的管道，藝術家在會上亮相後，就像「預售屋」一樣被美國業者看到，然後待市場時機成熟後，便有可能在美國出道。

她舉例介紹，台中歌劇院2024年首次與紐文中心合作搭建「台灣館」時，帶來布拉瑞揚舞團和翃舞製作兩支團隊，經過一年多的醞釀，分別在去年完成了美國和加拿大 的巡演；而去年帶來參會的團隊，目前也正在積極「打地樁」，爭取「預售屋」的上市。

衛武營副總監黃國威表示，赴紐約參會是一種雙向的資訊互通，一方面向合作夥伴推介台灣團體的新作，另一方面也向美國同行請教運營和推廣的經驗。

鄢繼嬪認為，美國演藝市場具有獨特性，更加突出商業的作用，並非只要有好作品都能成功。因此他們會不停地督促參會團體代表與包括美國劇場、經紀人、藝術家等各方人士溝通，拓展人脈，並增加能見度。

一公聲藝術創作者賴奇霞表示，通過參會，她意識到國際連結對藝術團體的運營來說，是一項需要長期投入的工作，而作為創作者，她也在與其他藝術家的交流過程中，更多地借鑑國際視角進行自我反思。

微光製造藝術總監王宇光表示，他上次來紐約參展是作為藝術家、而本次則作為管理者，身分的轉換讓他更多地與美國的經紀公司和策展人交流，並逐漸學會從管理者的角度審視藝術作品，是一種全新的體驗。