霍楚州情咨文 地鐵安全列優先 將加強警力、改善月台

州長霍楚咨文將地鐵安全列為優先，警力部署與心理健康外展並行。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在近日發表的州情咨文(State of the State)中，將地鐵安全列為施政重點之一，宣布計畫透過加強警力部署、推進月台安全設施，並擴大與市長曼達尼 (Zohran Mamdani)理念相近的心理健康 外展團隊，來持續壓低犯罪、提升乘客安全感。

州府數據顯示，2025年地鐵系統重大犯罪數量降至16年來最低水平，較2019年減少14.4%；地鐵搶劫案數亦創歷史新低，同時查獲槍枝數量則達到歷來最高。同時，地鐵客流亦顯著回升，2025年全年乘車人次接近13億，較2022年增加約30%。

霍楚指出，犯罪下降與客流回升，得益於執法人員的持續投入，以及州府近年在警務與心理健康介入方面的政策投資。為鞏固相關成果，她已在近日宣布追加7700萬元，用於支援市警(NYPD)在地鐵系統內的警力部署，重點覆蓋治安需求最明顯的車站與時段。

此外，霍楚亦宣布擴大地鐵「聯合外展應對團隊」(SCOUT)計畫。該計畫由大都會運輸署(MTA)警員，與市遊民服務局(Department of Homeless Services)的臨床人員組成，專介入地鐵系統內的精神問題與遊民個案，協助其銜接醫療、治療或安置資源。

州府指出，該計畫推行以來，已促成約7500次住院治療安排，幾乎未涉及刑事執法後果。

霍楚提及，鑑於現行團隊已協助數百人獲得精神科照護、醫療服務與庇護，州府將把該團隊規模擴大50%，由現行的10組增至15組，以提升覆蓋範圍與調度彈性，讓外展人員能更快速回應急性危機個案，並將資源集中於需求最迫切的地點。

在競選及就任後，市長曼達尼曾多次表示，警方不應深度介入心理健康相關報案，相關工作應轉由尚待設立、具爭議的社區安全局(Department of Community Safety)負責。曼達尼計畫，由社工等心理健康專業人員接手精神健康危機個案，不再由警方參與相關應對。

儘管如此，其政綱中並未明確說明是否會延續現行的州府聯合外展計畫。曼達尼亦於上周，因對一夜之間接連發生的兩起警員致命槍擊事件延遲約16小時作出回應，且表態措辭保守，引發爭議。

根據咨文，州府亦計畫加快月台安全設施建設，於2026年在額外85個地鐵站 加裝月台邊緣防護設施，以降低乘客跌落軌道的風險。州府表示，目前已有115個車站完成相關升級。