一宗重劃選區訴訟 兩黨席次可能洗牌

重新畫分選區可能讓民主黨奪回史島的國會議員席位。(取自紐約州長辦公室)

今年11月將舉行期中選舉，一宗正在位於曼哈頓 的州高等法院審理的案件可能導致包括史泰登島的國會第11選區納入曼哈頓下城，並把現在屬於第11選區的南布碌崙交換出去。若訴訟成功，第11選區這一目前由共和黨 人占據的議員席位將可能讓給民主黨 人。

總部位於華盛頓特區的埃利亞斯律師事務所(Elias Law Group)代表兩名史島居民和兩名曼哈頓居民提起了與第11國會選區相關的訴訟，該事務所此前已處理過民主黨的大部分選區重畫的訴訟。原告方指出，史島的非洲裔和西語裔選民幾十年來一直無法得到應有的政治權力。目前由州長霍楚(Kathy Hochul)和州議會於2024年批准的選區畫分方案，侵犯了非洲裔和拉丁裔選民在州法律下的權利。

作為解決方案，該訴訟提議將曼哈頓下城不分地區畫入第11選區。原告稱，此舉將使史島的非洲裔和西語裔選民與曼哈頓砲台公園城(Battery Park City)、金融區(Financial District)和西村(West Village)等地區的選民同在一個選區。

該訴訟認為，2024年畫分國會選區時本應將曼哈頓畫入第11選區，現在再次發起這一提議，希望成功。按照選區畫分專家提交的示意圖，這次方案實際上是將目前第11國會選區位於南布碌崙的區域與曼哈頓南部華埠以外的地區交換。

史泰登島一直是紐約最保守的地區之一，該區近64%選民在2024年總統大選中投票支持川普，但史島人口不足以構成一個獨立的國會選區，因此史島與一個共和黨還是民主黨占優的地區合併成一個選區，至關重要。人們普遍認為，該國會選區若用南布碌崙交換曼哈頓下城，很有可能在11月的普選中使瑪麗奧失去原有的優勢。