一宗重劃選區訴訟 兩黨席次可能洗牌

記者胡聲橋╱紐約報導
重新畫分選區可能讓民主黨奪回史島的國會議員席位。(取自紐約州長辦公室)
重新畫分選區可能讓民主黨奪回史島的國會議員席位。(取自紐約州長辦公室)

今年11月將舉行期中選舉，一宗正在位於曼哈頓的州高等法院審理的案件可能導致包括史泰登島的國會第11選區納入曼哈頓下城，並把現在屬於第11選區的南布碌崙交換出去。若訴訟成功，第11選區這一目前由共和黨人占據的議員席位將可能讓給民主黨人。

總部位於華盛頓特區的埃利亞斯律師事務所(Elias Law Group)代表兩名史島居民和兩名曼哈頓居民提起了與第11國會選區相關的訴訟，該事務所此前已處理過民主黨的大部分選區重畫的訴訟。原告方指出，史島的非洲裔和西語裔選民幾十年來一直無法得到應有的政治權力。目前由州長霍楚(Kathy Hochul)和州議會於2024年批准的選區畫分方案，侵犯了非洲裔和拉丁裔選民在州法律下的權利。

作為解決方案，該訴訟提議將曼哈頓下城不分地區畫入第11選區。原告稱，此舉將使史島的非洲裔和西語裔選民與曼哈頓砲台公園城(Battery Park City)、金融區(Financial District)和西村(West Village)等地區的選民同在一個選區。

該訴訟認為，2024年畫分國會選區時本應將曼哈頓畫入第11選區，現在再次發起這一提議，希望成功。按照選區畫分專家提交的示意圖，這次方案實際上是將目前第11國會選區位於南布碌崙的區域與曼哈頓南部華埠以外的地區交換。

史泰登島一直是紐約最保守的地區之一，該區近64%選民在2024年總統大選中投票支持川普，但史島人口不足以構成一個獨立的國會選區，因此史島與一個共和黨還是民主黨占優的地區合併成一個選區，至關重要。人們普遍認為，該國會選區若用南布碌崙交換曼哈頓下城，很有可能在11月的普選中使瑪麗奧失去原有的優勢。

選區重畫的背後是國會眾院兩黨控制權之爭。去年8月，共和黨人推動德州國會選區劃分，試圖讓共和黨人贏得更多選區。紐約州長霍楚為此表示，她打算「以牙還牙」。在紐約州，史島所在的國會席次是民主黨的主要目標。1970年人口普查後，史島的國會選區就包含了曼哈頓下城的部分區域。

重新畫分選區可能使共和黨國會眾議員瑪麗奧失去國會議員席位。(取自瑪麗奧臉書)
重新畫分選區可能使共和黨國會眾議員瑪麗奧失去國會議員席位。(取自瑪麗奧臉書)

