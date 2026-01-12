台紡織業紐約參展 搶攻美商機

我的頻道

記者劉梓祁／紐約報導
台灣紡織業者將再赴紐約參展，盼呈創新實力拓展在地市場，圖為台商參加往屆活動。(本報檔案照)
台灣紡織業者將再赴紐約參展，盼呈創新實力拓展在地市場，圖為台商參加往屆活動。(本報檔案照)

為協助台灣紡織業者拓展美國市場商機，中華民國紡織業拓展會(紡拓會)將於1月20日(周二)至22日(周四)，再次組團參加於曼哈頓賈維茨中心(Javits Convention Center)舉行的「紐約成衣布料及輔料展覽會」(Texworld New York City)冬季展，以展現台灣紡織產業的研發實力與國際競爭力。

中華民國對外貿易發展協會駐紐約辦事處表示，本屆台灣參展團共徵集帛諦、富豐、東肯、崑洲、喜思共五家業者參展，展出內容涵蓋流行性布料、機能性布料，以及成衣與配件等多元產品。

貿協駐紐約辦事處指出，隨著全球紡織產業持續聚焦於永續發展、循環時尚及AI智慧製造等趨勢，台灣業者憑藉在機能性與環保材料方面的技術優勢，持續於國際市場展現高度競爭力。

辦事處還表示，全球運動服裝市場穩定成長，消費者對結合時尚設計與機能性的運動休閒服裝需求日益提升；作為北美規模最大的紡織品採購展會之一，本展匯聚全球紡織業者與美國東岸主要品牌買主，預期將為參觀者帶來豐富的產品選擇，並提供最新市場趨勢的觀察與交流機會。

為提升整體參展效益，紡拓會已於taiwantextiles.com建立本屆台灣展商資訊及展品介紹專頁，提供買主於展前查閱參考；主辦單位亦推出線上展示平台，展後30天內，參展業者可透過平台與買主進行訊息交流與線上會議，進一步延伸展覽效益。

本屆台灣館展出位置位於Level 1 Hall 1B，紡拓會服務台設於F16。

曼哈頓

紐約公校1天2起攜槍入校案 1學生被捕竟是通緝犯

台大EMBA捐血馬拉松 18日號召做公益
