莊文怡、賀立寧訪紐約三江公所 聚焦華人參政、教育公益

紐約市議員莊文怡與州眾議員 寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧11日拜訪紐約三江慈善公所，由三江公所主席包榮剛、三江公所元老傅先清、吳愷等人接待。雙方就華人 社區參政、公共資源分配以及教育與公益的重要性交流意見，現場多位理事與元老出席。

莊文怡致詞時以政府預算分配比喻為「切蛋糕」，強調華人必須參與政治，才能真正爭取應有的權益。她說：「政府的經費就像一個蛋糕，你每年交了這麼多稅，如果我們自己人不在裡面去切蛋糕，那這個蛋糕永遠切不到我們這裡。」她指出，從教育到科研、從基礎建設到社區服務，都與政府資源息息相關，華人若缺乏政治代表，聲音便難以被聽見。

賀立寧近日透露有意參選州議員，莊文怡表示支持，認為賀立寧具備豐富的行政管理與經濟學背景，能為社區帶來實質幫助。她形容賀立寧「非常有能力，也把社區的事情當成自己的事情來做」。包榮剛表示，自己在進一步了解賀立寧背景後，「真的覺得經驗非常豐富」，不僅具備民間與行政管理經驗，也擁有經濟學學位，更重要的是真的願意為社區做事情。他以近日莊文怡與賀立寧一同關注公園女廁關閉問題為例指出，「這種小事情他們馬上就注意到了」，反映出對居民生活細節的重視。

賀立寧在致詞時表示，「我小時候家裡最值錢的資產，就是一輛飛鴿牌自行車，還有我爸爸的一塊上海牌手表。」藉此說明自己對機會與教育得來不易的深刻體會。談到華人、特別是來自中國大陸背景者參與公共事務時遭受政治攻擊，他認為，唯有更多華人願意走入公共領域，社區的處境與形象才能逐步改變。