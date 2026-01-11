流感季最新單周通報 逾3萬例

我的頻道

記者范航瑜╱紐約報導
衛生局提醒，雖然近期流感病例下降是正面訊號，但流感季尚未結束，未來幾周仍可能回升。圖為州衛生廳廳長麥當諾(James McDonald)接種疫苗。(取自州衛生廳官方Flickr)
衛生局提醒，雖然近期流感病例下降是正面訊號，但流感季尚未結束，未來幾周仍可能回升。圖為州衛生廳廳長麥當諾(James McDonald)接種疫苗。(取自州衛生廳官方Flickr)

市衛生局近日公布最新呼吸道病毒季數據。最新數據顯示，進入新的一年後，流感病例已連續兩周下降，但市衛生局警告，流感季仍遠未結束，未來幾周仍可能回升。截至2025年12月20日當周，紐約市共通報超過3萬2000例流感陽性病例，為自2005年開始取得完整年度數據以來，單周通報數最高的一次。

代理衛生局局長莫爾斯(Michelle Morse)表示，目前正值流感高峰期，紐約仍經歷非常高的流感感染率。她強調，隨著流感季持續，市民應盡快接種最新的流感疫苗，以防止自己與家人罹患重症。截至目前的流感季，紐約已累計通報超過12萬8000例流感陽性病例，其中54%為18歲以下兒童。在3日結束的當周，實驗室通報病例超1萬2000例，較前一周明顯下降。該周新增病例中，約30%為18歲以下兒童。因流感就診的急診比例約為5%，低於前一周的8%，與流感相關的住院比例亦由前一周的4.5%下降至3.5%。

在其他呼吸道病毒方面，呼吸道融合病毒(RSV)相關的急診與住院比例仍偏高，尤其集中於四歲及以下群體；新冠肺炎活動則暫時維持在相對低且穩定的水準。市衛生局表示，這些數據仍屬初步結果，將隨新資訊持續更新。

市衛生局指出，上一個流感季創下了兒童流感死亡的紀錄高峰。全國288名因流感死亡且符合接種資格的兒童中，有89%未曾接種流感疫苗。來自英國的初步研究顯示，今年的流感疫苗在預防兒童與青少年因流感住院方面，效力超過70%。

當局提醒，雖然近期流感病例下降是正面訊號，但流感季尚未結束。每年約有1500至2000名市民死於季節性流感與肺炎，而肺炎可能由上述三種病毒引發的併發症所致。市衛生局建議，所有六個月以上市民接種本季的流感與新冠疫苗；75歲以上成人，以及50至74歲且有特定慢性病或其他風險因素者，若尚未接種，亦應接種RSV疫苗。為保護最年幼的市民，孕期中的民眾可在懷孕期間接種RSV疫苗，或讓新生兒接受RSV單株抗體。

