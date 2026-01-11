日落公園運動中心工程收尾今春重開

過去針對日落公園商業區需求評估發現，當地缺乏劇院、博物館、畫廊和社區中心等文化地標，導致社區缺乏中心聚集空間。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 休閒運動中心(Sunset Park Recreation Center)在歷經長時間整修後，預計將於今年春季重新對外開放。市公園局表示，這項耗資約1150萬元的翻修工程已進入收尾階段，內容包含更新暖氣空調系統、修復中央圓形大廳等核心設施，盼能在未來幾個月內恢復完整服務，讓當地居民能重新使用泳池、健身房、體育館與多功能活動空間。

然而，這項重啟的好消息，背後是社區長達數年的等待。該中心自2023年起關閉整修，市公園局指出，施工期間為配合能在夏季繼續開放泳池，以及外部磚牆和女兒牆需要額外的工程量，曾階段性暫停部分區域的施工，導致整體進度延宕。而網站雖指出將在2月開放，發言人在受訪時則是指出將在春季啟用。

第七社區委員會主席佩納(Julio Peña)曾指出，由於附近舉辦活動和賽事的地點有限，因此運動中心這個使用率很高的場所長期的關閉，給社區帶來不小的影響；且當局雖稱工程需要18個月完成，最終卻拉長至近三年，實際卻跟答應的全然不同，「只留給社區民眾空虛的承諾」。

該中心不僅擁有運動設施，在整修前亦提供電腦課程、青少年課後活動、農曆新年文化節慶與社區聚會等功能，是日落公園少數可供不同年齡層與經濟條件家庭使用的公共資源。中心關閉期間，部分居民必須前往距離較遠的設施替代，對行動不便或資源有限的家庭造成不小負擔。

市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)亦曾指出，市府資本改善工程常面臨延誤，而日落公園缺乏具備同等功能、且免費或低費用的替代場地，運動中心暫時關閉對社區影響格外顯著。