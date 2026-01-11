我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

日落公園運動中心工程收尾今春重開

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
過去針對日落公園商業區需求評估發現，當地缺乏劇院、博物館、畫廊和社區中心等文化地標，導致社區缺乏中心聚集空間。(記者馬璿╱攝影)
過去針對日落公園商業區需求評估發現，當地缺乏劇院、博物館、畫廊和社區中心等文化地標，導致社區缺乏中心聚集空間。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園休閒運動中心(Sunset Park Recreation Center)在歷經長時間整修後，預計將於今年春季重新對外開放。市公園局表示，這項耗資約1150萬元的翻修工程已進入收尾階段，內容包含更新暖氣空調系統、修復中央圓形大廳等核心設施，盼能在未來幾個月內恢復完整服務，讓當地居民能重新使用泳池、健身房、體育館與多功能活動空間。

然而，這項重啟的好消息，背後是社區長達數年的等待。該中心自2023年起關閉整修，市公園局指出，施工期間為配合能在夏季繼續開放泳池，以及外部磚牆和女兒牆需要額外的工程量，曾階段性暫停部分區域的施工，導致整體進度延宕。而網站雖指出將在2月開放，發言人在受訪時則是指出將在春季啟用。

第七社區委員會主席佩納(Julio Peña)曾指出，由於附近舉辦活動和賽事的地點有限，因此運動中心這個使用率很高的場所長期的關閉，給社區帶來不小的影響；且當局雖稱工程需要18個月完成，最終卻拉長至近三年，實際卻跟答應的全然不同，「只留給社區民眾空虛的承諾」。

該中心不僅擁有運動設施，在整修前亦提供電腦課程、青少年課後活動、農曆新年文化節慶與社區聚會等功能，是日落公園少數可供不同年齡層與經濟條件家庭使用的公共資源。中心關閉期間，部分居民必須前往距離較遠的設施替代，對行動不便或資源有限的家庭造成不小負擔。

市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)亦曾指出，市府資本改善工程常面臨延誤，而日落公園缺乏具備同等功能、且免費或低費用的替代場地，運動中心暫時關閉對社區影響格外顯著。

2022年一份針對日落公園商業區需求評估發現，當地缺乏劇院、博物館、畫廊和社區中心等文化地標，導致社區缺乏中心聚集空間，且運動中心關閉後，距離社區最近的娛樂中心步行需要2哩，搭乘地鐵則需40分鐘。

布碌崙日落公園休閒運動中心在歷經長時間整修後，預計將於今年春季重新對外開放。(取...
布碌崙日落公園休閒運動中心在歷經長時間整修後，預計將於今年春季重新對外開放。(取自市公園局)

日落公園 地鐵 布碌崙

上一則

曼哈頓同濟社區互助會三周年 市警五分局前局長陳韜獲表彰

下一則

黃敏儀辦公室暫停 改採「行動」服務
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

高市早苗入住首相公邸 否認曾有無障礙裝修工程

高市早苗入住首相公邸 否認曾有無障礙裝修工程
馬英九、蔡英文都受害…台房仲盜賣個資 搜出2億筆遭收押

馬英九、蔡英文都受害…台房仲盜賣個資 搜出2億筆遭收押
法拉盛華商會1╱30辦年會 籲踴躍參與

法拉盛華商會1╱30辦年會 籲踴躍參與
日落公園華裔按摩店被劫 警緝2男

日落公園華裔按摩店被劫 警緝2男

熱門新聞

長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
示意圖。Image by Mimzy from Pixabay

資金盤疑跑路 美加數百華人損失數億

2026-01-07 11:16
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

2026-01-08 15:00
紐約州從新年起實施更嚴格的扣分制度。(取自紐約州警臉書)

紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元

2026-01-06 06:27
明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名女子被ICE擊斃後，紐約市長曼達尼(中)強調市府不會配合聯邦移民執法。(記者劉梓祁／攝影)

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

2026-01-09 07:12
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家