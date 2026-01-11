皇后區治安改善 重大犯罪年減6.4% 凶殺案逆勢小幅上升

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
紐約市警局(NYPD)最新CompStat數據顯示，2025年皇后區多數主要犯罪案件持續下降，全年重大犯罪總量較2024年減少約6.4%。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市警局(NYPD)最新CompStat數據顯示，2025年皇后區多數主要犯罪案件持續下降，全年重大犯罪總量較2024年減少約6.4%，整體治安呈改善趨勢。不過，與全市情況相比，皇后區凶殺案件小幅上升，成為數據中的一項例外。

數據顯示，2025年全市凶殺案由2024年的380起降至302起，跌幅接近21%；皇后區凶殺案則由55起增至58起。全市指標犯罪整體下降2.8%。皇后區在搶劫、入室盜竊、重大竊盜及汽車盜竊等項目均呈下降趨勢，重罪攻擊案件亦減少，與全市略有上升的走勢不同。強暴案件則由425起增至454起，警方指出，部分增幅與近年法律擴大強暴定義有關。

市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)曾提到，2025年全市槍擊事件及槍擊受害人數均降至有紀錄以來最低水準。「不只是打破紀錄，而是大幅刷新紀錄，」蒂池說，2025年全市中彈人數較2024年減少239人，較2021年更減少1016人。

在皇后區，雖然槍擊數據未列入指標犯罪，但同樣呈現明顯下降趨勢。2025年皇后區槍擊事件由119起降至89起，槍擊受害人由145人降至109人，與全市走勢一致。警方同時指出，2025年為2009年以來，除疫情期間外紐約市地鐵與公共交通系統最安全的一年。

分警局來看，皇后區各地區變化不一。洛克威地區第100分局全年指標犯罪下降19.5%，凶殺案維持兩起不變；第101分局犯罪下降4.8%，凶殺案由四起降至三起。位於列治文山(Richmond Hill)的第102分局犯罪下降2.5%，凶殺案由四起降至三起；牙買加地區第103分局犯罪下降4.4%，凶殺案由七起降至六起。

部分分局雖整體犯罪下降，但凶殺案件上升，包括涵蓋瑞吉屋(Ridgewood)等地的第104分局，凶殺案由一起增至五起；第105分局由一起增至四起；艾姆赫斯特地區第110分局犯罪總量大幅下降24.6%，但凶殺案由兩起增至五起。

位於法拉盛、轄區涵蓋新鮮草原等地的第107分局，全年犯罪小幅上升0.4%，凶殺案則由四起降至三起。涵蓋法拉盛核心區、白石鎮等地的第109分局，犯罪總量下降19.5%，凶殺案由七起降至三起。阿斯托里亞地區的第114分局犯罪下降7.1%，凶殺案由三起降至兩起。此外，新成立的第116分局2025年報案總量下降3.1%。

