市警致命槍擊 曼達尼回應遲緩惹議

記者劉梓祁╱紐約報導
紐約市日前一夜內發生兩起致命的市警槍擊案件後，市長曼達尼(左)超過半日未表態，市警局長蒂池(右)則指警員表現英勇。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約市日前一夜內發生兩起致命的市警槍擊案件後，市長曼達尼(左)超過半日未表態,市警局長蒂池(右)則指警員表現英勇。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約新任市長曼達尼(Zohran Mamdani)上任未滿兩周，即因對一夜兩起的市警致命槍擊事件回應遲緩且措辭保守，引發爭議。警員於8日在曼哈頓和布碌崙(布魯克林)先後發生兩起致命槍擊事件，相隔僅約六小時，唯曼達尼在9日上午近10時才透過社群平台發表聲明，延遲約16小時。

競選期間主張調整市警職能的曼達尼，在聲明中形容事件為「令人痛心的悲劇」，並表示市警正就案件展開內部調查，將與市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)合作確保「徹底且迅速」。該聲明因特別提及「內部調查」，引發警界人士不滿，認為表述暗示警方有不當行為。

曼達尼9日在布碌崙出席一場無關活動時回應指，自己對用詞極為謹慎，並強調在此類事件中，市府必須「非常有意識地思考對外傳達的內容」。此前，他曾前往皇后區及布朗士的兩起五級大火現場，並與消防局官員一同對外說明災情。8日發生的兩起警方槍擊事件中，曼達尼未親赴任何一處現場。

首起槍擊案發生於布碌崙的醫院，一名約60逾歲的男子持臨時製作的刀具自殘，並將自己與一名70多歲的病患及一名50多歲的安保人員反鎖在一間病房內。警方到場後，該男子手持染血武器衝向警員，最終遭擊斃。蒂池形容該名男子為「情緒失控者」。

第二起事件發生在曼哈頓西村，當晚巡邏警員接報指一輛BMW撞擊別車後逃逸。警方表示，一名37歲男子下車後持物指向警員，警員認為是手槍而開槍射擊，案後證實為一把仿真手槍，該名男子送醫後不治。

曼達尼多次強調，將成立「社區安全局」，由社工等人士代替警員處理心理健康相關報案。然而，他未具體說明該部門是否、以及如何在本次案件中發揮作用。

面對媒體詢問，若依其構想，心理健康人員是否可能被派往醫院處理事件，曼達尼回應稱，「這些都是假設性的問題，現階段不會回應」。他亦重申，市警每年需回應超過20萬宗心理健康相關報案，「我依然相信，設立一支專門處理心理健康危機的單位至關重要。」

他還表示，涉案警員「被置於極其困難且危險的情境中」，但並未明言開槍行為是否正當，僅強調一旦有人死亡，就必須進行全面調查。相較之下，蒂池則指出，初步跡象顯示警員行動恰當，並形容其表現「英勇」，但同時表示案件仍將依程序調查。

