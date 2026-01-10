華策會人瑞中心 500長者聯歡迎新年

我的頻道

紐約訊
華策會人瑞中心8日舉辦迎新年聯歡大會，500長者歡聚一堂。(人瑞中心提供)
華策會人瑞中心8日舉辦一年一度的迎新年聯歡大會，吸引500多位會員參加，現場氣氛熱烈，洋溢著歡笑與溫情。

當天會場布置氣氛喜慶，大型投影屏幕播放1950至80年代的懷舊圖片與生活片段，熟悉的畫面勾起長者們的集體回憶，不少人一邊觀看一邊交流往事，現場充滿濃厚的懷舊氛圍與情感共鳴。

活動的一大亮點，是全場集體參與的「椅子拍拍健身操」環節。500多位長者在座位上跟隨節奏拍手、拍腿，動作簡單卻活力十足。長者們笑容滿面，充分展現積極健康的精神面貌。

隨後登場的卡拉OK懷舊金曲環節，更將氣氛推向高潮。「甜蜜蜜」、「友誼地久天長」等耳熟能詳的歌曲引起眾多長者主動伴唱，最後全場大合唱，在溫馨歌聲中為聯歡會畫下圓滿句號。

聯歡會上，人瑞中心負責人伍寶玲致辭談古論今，以風趣幽默的分享引得全場笑聲不斷。人瑞中心永遠榮譽會長伍文遂、陳逸民等也出席了活動。多位參加活動的長者表示，能夠在新年伊始參與這樣一場熱鬧又有意義的聯歡會，是一份難得而珍貴的「新年禮物」，並期望中心未來能繼續舉辦更多同類型的聯歡活動，讓長者有更多交流與歡聚的機會。

