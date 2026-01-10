紐約護士罷工倒數 5醫院達成協議

我的頻道

記者馬璿╱紐約報導
紐約州護士協會(NYSNA)與多家醫院的合約談判有進展，位於布碌崙(布魯克林)、史泰登島及皇后區的多家安全網醫院(safety-net hospitals)已與工會達成暫定協議，撤回原訂12日生效的罷工。(取自NYSNA)
紐約州護士協會(NYSNA)與多家醫院的合約談判有進展，位於布碌崙(布魯克林)、史泰登島及皇后區的多家安全網醫院(safety-net hospitals)已與工會達成暫定協議，撤回原訂12日生效的罷工。然而，包括布朗士蒙特菲奧醫學中心(Montefiore Medical Center)、西奈山醫療體系(Mount Sinai)及紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian)在內的多家大型醫院仍未與工會達成共識，逾1萬6000名護理人員下周仍可能走上罷工之路。

NYSNA表示，瑪摩利醫院、里奇蒙大學醫院等五家醫院，已與工會達成暫定協議並撤回罷工通知；皇后區的法拉盛醫療中心等七處安全網醫院也獲得初步共識。工會指出，這些醫院同意在安全人力配置、醫療保險與退休金，以及防範職場暴力方面作出承諾，薪資增幅仍在協商中，目標是未來三年跟上生活成本。

不過仍有約1萬6700名護理人員在蒙特菲奧里、西奈山、紐約長老會哥倫比亞大學醫學中心、布碌崙醫院中心、布朗士醫療體系及法拉盛醫院等機構服務，因在薪資、福利、人力配置及職場安全等議題上與院方僵持不下，隨時可能罷工。

NYSNA主席哈根斯(Nancy Hagans)肯定安全網醫院的決策，並呼籲資源更充裕的大型醫院比照辦理。她指出，護理工作屬高風險職業，特別是在流感病例激增之際，若人力與安全保護不足，將影響病患照護品質。工會合約訴求包括更安全的人力配置、防範職場暴力機制、具實質幅度的薪資調整、完整醫療與退休福利，以及帶薪家庭假、托育與學費補助等。

目前已有30多個工會與團體發表聯合聲明聲援護理人員，皇后區市議員黃敏儀(Sandra Ung)表示，合理薪資與安全人力配置不僅攸關護理人員權益，也關係到整體公共健康。

對此，西奈山醫療體系回應，已為可能的罷工進行人力調度與應變準備，但相關成本高昂，恐排擠原可用於改善員工福利的資源；院方稱，若全面接受工會訴求，三年內支出將達35.9億元。蒙特菲奧表示，近40%的薪資成長與約36億元的總額要求「不切實際」，恐影響財務穩定。紐約長老會、西奈山與蒙特菲奧並聯合聲明，強調即使發生罷工，也將維持安全且高品質的醫療服務。

