北京同鄉會2╱7辦新春晚會迎馬年

紐約北京同鄉會宣布「新韻同春·國航之夜2026紐約馬年大型慶典晚會」將於2月7日(周六)晚在法拉盛舉辦。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約北京同鄉會8日攜手50多位來自紐約地區的僑團及商界領袖在皇后區法拉盛 召開記者會，宣布「新韻同春·國航之夜2026紐約馬年大型慶典晚會」將於2月7日(周六)晚在法拉盛舉辦，與僑胞共迎馬年新春，並透過文藝演出與社區交流，展現華人 社區的凝聚力與文化風采。

紐約北京同鄉會會長孫瀾濤感謝紐約地區各兄弟僑團與商會長期以來的鼎力支持與攜手合作，共同促成同鄉會持續舉辦凝聚鄉情、弘揚中華文化的年度盛會。他表示，唯有「擰成一股繩，眾人拾柴火焰高」，才能讓中華文化在海外持續發光發熱。創會會長侯建利則指出，活動不僅是節慶慶祝，更是連結僑社、傳承文化的重要平台。

本次晚會總導演、星湃文化創始人曉櫻說，晚會將精緻演繹，兼具文化魅力與藝術張力。據悉，晚會由紐約北京同鄉會、美國福建同鄉會、美國川渝同鄉會、紐約華人總商會、世界婦女愛心總會、旅美湖南同鄉會以及紐約超越高爾夫俱樂部主辦，並由中國國際航空公司冠名贊助。慶典將於2月7日晚7時30分開場，舉辦地點為皇后區法拉盛31大道130-30號。