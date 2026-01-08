紐約生存手冊／財務諮詢、學貸指引… 善用市府免費資源改善財務

迎接2026年，紐約市消費者與勞工保護局(DCWP)呼籲市民重新檢視個人財務狀況，並公布數項實用的新年理財建議，透過免費財務諮詢、報稅協助與學生貸款指引，協助居民減輕經濟壓力、穩定家庭收支。(美聯社)

市消保局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)指出，房租、食品雜貨、托育、學生貸款與醫療費用持續上漲，讓工薪家庭承受沉重負擔，而在生活成本居高不下的情況下，財務規畫就至關重要。她鼓勵市民訂立清楚的理財目標，盤點支出結構，並善用市府提供的免費資源，避免不必要的財務錯誤。

在所有市政府的理財資源中，市消保局首推市民使用紐約市財務賦能中心(NYC Financial Empowerment Centers)的一對一免費財務諮詢服務。諮詢內容包括降低債務、與債權人協商、閱讀信用報告、制定支出計畫、建立或修復信用、開設可負擔的銀行帳戶，以及為緊急狀況與未來儲蓄。

根據市消保局統計，在2025年，相關服務便協助超過1萬名市民減少約1030萬元債務，並累積190萬元儲蓄。市民可撥打311，或上網nyc.gov/TalkMoney預約諮詢。

隨著報稅季即將到來，市消保局也提醒市民不要錯失可申領的退稅 與補助。符合資格的紐約市民可透過NYC免費報稅服務(NYC Free Tax Prep)免費申報2025年稅款，並申請兒童稅收抵免以及低收入工作者稅收抵免(EITC)。家庭年收在9萬7000元以下、或無撫養人口的個人與夫妻年收入在6萬8000元以下皆可獲得美國國稅局(IRS)認證志工的線上或實體協助。

市消保局也提醒，自由接案者、零工族與小型企業主可全年獲得稅務諮詢，包括季度預估稅款協助，而由於國稅局已不再向多數納稅人發放紙本支票退稅，擁有銀行帳戶已成為必要條件。

此外，學生貸款管理也是今年的重點。隨著還款恢復，逾期或違約恐導致退稅遭扣押，市府的學生貸款協助計畫可提供還款選項與因應建議。此外，市消保局還提醒市民慎用「先買後付」(Buy Now, Pay Later)服務，避免因延遲付款衍生額外費用。