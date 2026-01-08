房屋雨水管連接市政汙水管 最高罰8000元

我的頻道

記者胡聲橋╱紐約報導
斷開雨水管步驟二，為汙水管口加蓋。(取自市環保局官網)
根據法律，紐約市屋主必須確保房屋的雨水排放管(downspout)不與市政的汙水管連接，否則下次降雨時恐將面臨罰款。過去執法部門並未嚴厲執法，但市環保局(DEP)近日表示，將開始強制執行這項法規，違者最高將被罰款8000元。

從歷史上看，紐約市的屋主往往故意將屋頂的雨水用雨水管導向下水道，而且這是一種常規做法。但隨著極端天氣日益頻繁，紐約市的下水道系統已近崩潰，雨水氾濫事件時有發生，紐約市才不得不採取強制措施。市環保局在官網指出，雨水過量會導致汙水管線超載，引發地下室汙水倒灌及社區淹水問題，斷開雨水管有助於保護房屋、鄰居和下水道系統。

紐約市的房屋大多有數十年甚至上百年的歷史。華裔在購買舊房後，往往會沿用前房東的設置和安排。作為一名紐約市屋主，從現在起首先要檢查自家房屋的雨水排放管是怎麼連接的，看看是否與市政汙水系統相連。如果是，應確保兩者分開。

市環保局說，經檢查違規者，初犯將處以3000元罰款，再犯罰6000元，第三次違規則罰8000元。

根據市環保局的指南，在斷開雨水管前要考慮以下準則：水應遠離建築物地基；不得將水直接噴灑到鄰近的房屋或人行道上；考慮使用雨水桶收集和儲存雨水供再利用；考慮將雨水管延伸到露台、庭院或草坪；考慮建造雨水花園或移除混凝土小路或露台的硬地面以便雨水滲入；妥善維護屋簷排水道和雨水管。

在斷開雨水管與汙水管的連接時要遵循以下幾個步驟：首先要將雨水管從汙水管連接處上方切斷；其次是封堵汙水管口；第三是安裝一個彎頭和延長管，將水引離地基至少六呎；確保雨水流向吸水表面(例如草坪)，而不是流向人行道或鄰近的房屋。

市環保局還建議屋主尋求專業建議，讓持證承包商來斷開雨水管和汙水管。屋主首先應至少取得三份報價比較，動工前要簽訂書面合同，詳細列明所有工作內容、費用和付款時間表。完工後，屋主須填寫市雨水管斷開認證表格，該文件將接受審計。

紐約市將強制執行雨水管改道新規。(取自市環保局官網)
斷開雨水管步驟一，切斷雨水管。(取自市環保局官網)
斷開雨水管步驟三，將雨水管改道。(取自市環保局官網)
紐約市 華裔

