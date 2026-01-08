華埠五分局呼籲 民眾報案記錄細節

市警五分局於紐約中華公所舉行華社警民會，由局長林偉斌(Michael Lam)主持。(記者劉梓祁／攝影)

市警(NYPD)華埠 五分局7日在紐約中華公所(CCBA)舉行警民會，由局長林偉斌(Michael Lam)主持；他表示，在警局人手與資源相對緊縮的情況下，建議民眾在報案時提供具體細節，以利警方精準調配警力並加快處理效率。

林偉斌說，分局轄區在過去近一個月內共發生106宗主要刑事案件，較去年同期的70宗上升約51.4%。重大盜竊(Grand Larceny)增幅最為明顯，由去年同期的26宗升至57宗，增幅達119.2%。重罪襲擊(Felony Assault)由17宗增至23宗，上升35.3%；入室盜竊(Burglary)則由9宗增至12宗，增加33.3%。

林偉斌提醒，「大家在商店內或行走在街頭時，多加留意自身隨身財物，避免給不法之徒可乘之機，發生順手牽羊的情況」。

會上民主黨華埠65D區領袖于金山說，自己辦公室所在的東百老匯 怡東商場，近期已至少兩次被疑似遊民砸碎玻璃，希望警方加強巡邏。林偉斌回應表示，理解商戶與社區對治安的憂慮，但在目前警力與資源有限的情況下，執法部署須根據犯罪規律作出調整。

知情人士表示，市警五分局目前警員數量不足百人。

針對近期華埠堅尼路工商銀行(ICBC)的保險 箱報失案，林偉斌說，「已由重案組立案調查，我本人也在跟進。截至目前，並沒有新的報案」。他表示，該分行共有約3600個保險箱，目前報案的仍只有三人。市警說，三位華婦報失價值近80萬元。

工商銀行的法律顧問Joe DeFazio對本報記者表示，截至1月3日，共有2098名客戶完成了對其保險箱的檢查，期間未有任何客戶報告發現物品遺失或其他異常情況。

Joe DeFazio說，「在本行獲悉該事件後，已第一時間啟動對分行運營及安全流程的內部審查與檢查，截至目前尚未發現任何異常情況」。他說，根據租賃條款，客戶不得在保險箱內存放現金。