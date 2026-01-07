我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

紐約好消息 去年犯罪率降至歷史新低

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市警局長蒂池與市長曼達尼於6日宣布，紐約市2025年槍支暴力降至「最安全的一年」。(記者劉梓祁╱攝影)
市警局長蒂池與市長曼達尼於6日宣布，紐約市2025年槍支暴力降至「最安全的一年」。(記者劉梓祁╱攝影)

市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)與新任市長曼達尼(Zohran Mamdani)6日宣布，紐約市2025年槍支暴力降至有紀錄以來最安全的一年，全年槍擊事件與槍擊受害者均創歷史新低。

蒂池表示，犯罪下降並非偶然，而是以數據驅動的執法策略所致。她指出，警方打擊暴力幫派、移除非法槍支，令紐約仍是全國最安全的大城市。

市警統計顯示，2025年紐約市共錄得688起槍擊案件，較2024年下降24%，亦較此前2018年的歷史低點再降約10%。蒂池指出，12月更僅發生35起槍擊事件，為單月歷史最低紀錄。

盡管2025年仍是前市長亞當斯(Eric Adams)任內，但他並未在記者會中被提及。同時在場的還有州長霍楚(Kathy Hochul)。曼達尼則表示，相關成果是持續推進治安的基礎，降低犯罪的工作仍「尚未完成」。

數據顯示，去年全市中槍受害人數為856人，創下歷史新低，較2024年減少22%。整體治安方面，紐約市主要犯罪總量較2024年下降3%至12萬1542起，包括搶劫案減少近10%，零售盜竊下降14%。此外，謀殺案件同比下降20%，全年共305起。

盡管如此，強奸案件上升16%至2049宗。市警解釋，增幅與紐約州於2024年起擴大強奸法律定義、納入更多非自願性行為類型有關。同時，重罪傷害案(felony assault)全年微升0.4%，至2萬9792宗。市警指其與公職人員遭襲及家暴事件相關，針對市警等公務員的襲擊增加約25%。

在地鐵系統中，2025年的主要犯罪同比下降4%至2160起，其中搶劫案件降至歷史最低水平；扒竊類重大盜竊案件也較去年減少近44%至122宗，為疫情年份外的歷史最低紀錄。

市警還指，去年成立的「生活品質」執法部門(Q-Team)，針對非法電單車、廢棄車輛、違停與噪音等311熱線投訴加強處理，令響應時間平均縮短22分鐘，並查封465家違規大麻店、拖走逾1萬5000輛違規車輛和查扣近1萬3000輛非法電單車、電機車及滑板車。

同時，交通死亡人數去年降至有紀錄以來最低的205人，酒駕逮捕則增加14.6%。蒂池表示，市警1月推出新的追車政策、限制追逐僅限最嚴重危險案件後，追車次數較2024年下降逾六成。

另就外界對市警高層架構的揣測，蒂池當日也再次澄清稱自己「直接向」曼達尼彙報。相關傳言源於曼達尼上任首日簽署的行政命令，授權第一副市長佛雷翰(Dean Fuleihan)監督市警。

市警局長蒂池與市長曼達尼於6日宣布，紐約市2025年槍支暴力降至「最安全的一年」...
市警局長蒂池與市長曼達尼於6日宣布，紐約市2025年槍支暴力降至「最安全的一年」。 (記者馬璿／攝影)

曼達尼 槍擊 紐約市

上一則

曼達尼簽署兩道行政令 打擊隱藏雜費、訂閱陷阱

下一則

日落公園華裔按摩店被劫 警緝2男
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聯合健保執行長遭槍擊1年後 S&P500企業高層維安開銷翻倍

聯合健保執行長遭槍擊1年後 S&P500企業高層維安開銷翻倍
紐約台式餐廳攜手卡茲熟食店 打造煙燻牛肉餃

紐約台式餐廳攜手卡茲熟食店 打造煙燻牛肉餃
馬杜洛紐約出庭拒認罪 自稱仍是總統「我是被綁架的戰俘」

馬杜洛紐約出庭拒認罪 自稱仍是總統「我是被綁架的戰俘」
馬杜洛妻紐約出庭「右眼瘀青」律師控美軍釀重傷

馬杜洛妻紐約出庭「右眼瘀青」律師控美軍釀重傷

熱門新聞

2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23
紐約州長霍楚2日表示，在「平價醫療法案」保費稅收補貼於近期到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%。(路透)

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

2026-01-03 07:39

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火