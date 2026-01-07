紐約好消息 去年犯罪率降至歷史新低

市警局長蒂池與市長曼達尼於6日宣布，紐約市2025年槍支暴力降至「最安全的一年」。(記者劉梓祁╱攝影)

市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)與新任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)6日宣布，紐約市 2025年槍支暴力降至有紀錄以來最安全的一年，全年槍擊 事件與槍擊受害者均創歷史新低。

蒂池表示，犯罪下降並非偶然，而是以數據驅動的執法策略所致。她指出，警方打擊暴力幫派、移除非法槍支，令紐約仍是全國最安全的大城市。

市警統計顯示，2025年紐約市共錄得688起槍擊案件，較2024年下降24%，亦較此前2018年的歷史低點再降約10%。蒂池指出，12月更僅發生35起槍擊事件，為單月歷史最低紀錄。

盡管2025年仍是前市長亞當斯(Eric Adams)任內，但他並未在記者會中被提及。同時在場的還有州長霍楚(Kathy Hochul)。曼達尼則表示，相關成果是持續推進治安的基礎，降低犯罪的工作仍「尚未完成」。

數據顯示，去年全市中槍受害人數為856人，創下歷史新低，較2024年減少22%。整體治安方面，紐約市主要犯罪總量較2024年下降3%至12萬1542起，包括搶劫案減少近10%，零售盜竊下降14%。此外，謀殺案件同比下降20%，全年共305起。

盡管如此，強奸案件上升16%至2049宗。市警解釋，增幅與紐約州於2024年起擴大強奸法律定義、納入更多非自願性行為類型有關。同時，重罪傷害案(felony assault)全年微升0.4%，至2萬9792宗。市警指其與公職人員遭襲及家暴事件相關，針對市警等公務員的襲擊增加約25%。

在地鐵系統中，2025年的主要犯罪同比下降4%至2160起，其中搶劫案件降至歷史最低水平；扒竊類重大盜竊案件也較去年減少近44%至122宗，為疫情年份外的歷史最低紀錄。

市警還指，去年成立的「生活品質」執法部門(Q-Team)，針對非法電單車、廢棄車輛、違停與噪音等311熱線投訴加強處理，令響應時間平均縮短22分鐘，並查封465家違規大麻店、拖走逾1萬5000輛違規車輛和查扣近1萬3000輛非法電單車、電機車及滑板車。

同時，交通死亡人數去年降至有紀錄以來最低的205人，酒駕逮捕則增加14.6%。蒂池表示，市警1月推出新的追車政策、限制追逐僅限最嚴重危險案件後，追車次數較2024年下降逾六成。