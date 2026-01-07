資金盤全球行騙 中國受害者求告無門

作為一個極其複雜且險惡的跨國複合型詐騙 ，DFound在旁氏騙局的基礎上，運用殺豬盤 將第一批受害者拉入局，並誘導他們以傳銷手法籠絡更多「下線」。現居中國的第一批受害者更因缺乏法規保護而求告無門，面臨從「被害人」轉變為「嫌疑人」的風險，法律處境尷尬且危險。

「殺豬盤打情感牌 誘人入局」

家住江蘇南京的Vivi(化名)單身離異，育有兩子。一年多前，出身傳媒行業的Vivi開始嘗試運營TikTok帳號，打造情感博主人設。不久，一個自稱為何志強的男子在私信中對她展開追求，盡管Vivi多次拒絕，但對方堅持足足半年，兩人在聊天中感情逐步升溫；「他自己也有孩子，會發給我他孩子的照片和生活點滴，讓我一下子覺得很親切」，Vivi回憶道。

何志強自我介紹為在新加坡從事點檔生意，身邊有不少金融人脈。彼時，Vivi已在聊天中透露自己撫養兩個孩子的財務壓力不小，「他就看準這一點，一直說要帶我賺錢，勸我開倉。」

在何志強的反覆催促下，Vivi終於動搖，開始小筆投入DFound項目，並都得以成功拿回。逐漸，求財心切的她投入金額愈來愈大，除了自己積攢的逾一百萬人民幣外，甚至借款高利貸數十萬，「在我的認知裡，槓桿越高，賺得越多」。

與此同時，Vivi也聽從何志強的勸說，開始發展「下線」；「因為我自己試了好幾次，真的賺到錢了，我的心態是想讓身邊的朋友也賺錢」，平日人緣不錯的Vivi在不過20多天內就發展了6、70名下線，總投入約500萬人民幣。

「傳銷模式吸納更多受害者」

來自山東煙台的王小姐，遇到殺豬盤的經過與Vivi如出一轍。王小姐在抖音偶遇拉她入局的楊世凱時，正在義大利從事服裝業；兩人聊天逐步親密之際，楊世凱勸說王小姐嘗試投資，「他說我這樣太辛苦了，說我應該用腦力去賺錢」。就像Vivi一樣，王小姐在一小筆一小筆的投入中邁入騙局，並聽從楊世凱的話，回到煙台老家發展下線。

按照DFound模式，王小姐發展的一級、二級與三級下線，分別會為她帶來5%、3%及1%的收入。王小姐回憶，起初她並沒有發展下線的能力和決心，「我剛回國，也不認識什麼人」。但楊世凱將她拉入所謂「金融知識分享」的聊天群組中，並讓她從群成員開始發展人脈。

王小姐坦言，自己餘錢不多，因此投入不高；但僅僅靠抽成百餘名下線的訂單，她最多曾有過每月十幾萬人民幣的收入。

「求告無門 追償無望」

在DFound平台於元旦暴雷後，王小姐已奔走當地派出所、經濟犯罪偵查大隊，試圖報案；「但派出所告訴我不受理，連筆錄都不給我做，經偵大隊讓我去找派出所，我連大門都沒有進去。」

DFound平台交易貨幣為USDT，即與美元掛鉤的數字貨幣。2021年，中國政府發表兩項通知，明確虛擬貨幣 相關業務在中國境內皆屬非法，一旦發生財產損失，法律不予支持。

同樣，Vivi也已嘗試報案，並被告知追償幾乎無望，而她則可能面臨非法集資、組織領導傳銷活動等罪名。

「我是受害者嗎？」

自暴雷以來，Vivi陷入了自我懷疑的漩渦，「我還是情感博主，我以為自己很懂感情，和他相處時彷彿找到了真正的歸屬」。如今，面對身邊因她被騙的親友，Vivi稱做好了服刑的最壞打算，但無法短期內償還所有資金。

在眾多維權群組內，已有居住美國的受害者於FBI處提交案情陳述。由於FBI有能力在全球範圍內追繳資金，若能在境外成功立案，於Vivi也是如今仍能報以為數不多的希望。

「美國華人防騙公益聯盟」發起人王興(化名)表示，無論是DFound資金盤、還是他以往接觸的案件，絕大多數詐騙受害人均為女性；騙子抓住了女性情感需求長期匱乏、以及因社會結構性不公而產生的財富焦慮，量身打造騙局。將受害人轉化為「傳銷工具」，甚至暴雷後受害人的自我懷疑，亦是騙局精心設計的一環。