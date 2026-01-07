高德曼華埠宣布連任競選 力保國會席位

紐約市民主黨聯邦眾議員高德曼(Daniel Goldman)6日在華埠宣布啟動第三個國會任期競選活動。(高德曼辦公室提供)

紐約市民主黨 聯邦眾議員高德曼(Daniel Goldman)6日在華埠宣布啟動第三個國會任期競選活動，展開連任布局，主打全民醫保和全民托育等進步派政見，並強調將持續在國會中制衡總統川普 、捍衛民主制度。隨著黨內初選升溫，這場選戰也被視為民主黨內路線的一次檢驗。

高德曼選在國會山暴亂五周年當天發布競選影片，強調自己在法庭與國會中制衡川普的紀錄，同時重申對多項進步派政策的支持。

他在連任競選啟動儀式上表示，國會山暴亂是對美國民主與基本權利的重大威脅，而這場對制度的攻擊至今仍未結束。高德曼列舉了自己推動監督移民拘留中心、協助被拘留移民家庭取得資源的實際作為。在政策面，他主張推動全民托育、全民醫保、增加住房供應、投資可再生能源，並強調杜絕政治腐敗的重要性，重申拒收企業政治獻金及禁止國會議員股票交易的立場。他引用開國元勳富蘭克林(Benjamin Franklin)的名言：「一個共和國，如果你能守住它。」「如今這個共和國比內戰以來任何時候都更岌岌可危。但這仍是一個不僅值得守護、而且必須守護的共和國。」

曼哈頓華埠民主黨第65選區D區領袖于金山表示，高德曼長期為華人選民發聲，無論是社區問題、小型商戶困境，或面對仇恨犯罪時，都第一時間站出來與社區合作，國會需要這樣的鬥士。

高德曼在黨內初選中將面臨前市主計長蘭德 (Brad Lander)的挑戰。蘭德曾任市主計長，也曾競逐市長，在市內具高度知名度。蘭德也獲得了新任市長曼達尼(Zohran Mamdani)的背書，延續雙方在去年市長選戰中用以對抗前州長葛謨(Andrew Cuomo)的政治同盟。蘭德近來持續批評高德曼，指其偏重法律技術層面的作風，在當前政治氛圍下顯得過於保守。

高德曼獲得民主黨重量級人物的力挺，包括眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)與州長霍楚(Kathy Hochul)。傑佛瑞斯在聲明中肯定高德曼在抵制川普激進右翼議程上的角色。霍楚同樣強調高德曼對抗川普的經驗。霍楚表示，在川普政府推高生活成本、削弱醫療保障並針對紐約之際，華府需要有經驗、懂得制衡權力濫用的戰將。