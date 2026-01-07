黃友興就任市議員 昔日對手任副幕僚長 周國東任選民服務聯絡人

黃友興近日就任第30選區市議員，並於5日公布其辦公室成員，圖為他此前在市議會宣誓就職。(黃友興提供)

去年11月在紐約市 市議員選舉中勝出的黃友興，近日就任第30選區市議員，並於5日公布其辦公室成員，他在選舉期間的對手伊楚納斯(Alicia Vaichunas)，獲任命為副幕僚長以及選區主任(Deputy Chief of Staff and District Director)，曾參選皇后區 市議員且在此次競選時擔任黃友興競選經理的周國東，出任選民服務聯絡人。

第30選區涵蓋皇后區馬斯佩(Maspeth)、中村(Middle Village)、格倫代爾(Glendale)與瑞吉屋(Ridgewood)，並包含雷哥公園(Rego Park)與艾姆赫斯特(Elmhurst)的部分地區，選區內約有20%華人選民。黃友興曾承諾，將完整保留前任市議員霍登(Robert Holden)任內的辦公室團隊，他在5日公布的人事任命也印證了這一承諾。

黃友興表示，他的辦公室自他上任首日就全速運作，「這支團隊經驗豐富，成員皆來自選區，熟悉社區需求，日復一日投入實務工作。我們將延續既有成果，並為這個社區付出更多努力」。

黃友興與他在普選期間的對手伊楚納斯，曾同為霍登辦公室成員。兩人分別代表民主黨 與共和黨對決，並承諾若一方勝選，將聘任對方。此次黃友興續任伊楚納斯為副幕僚長以及選區主任。據悉，伊楚納斯自去年12月起，即與黃友興討論如何更有效服務選區。她表示，希望黃友興持續對社區盡責、做好每件事。

黃友興也宣布，競選期間負責統籌掃街拜票志工的競選經理周國東，將在市議員辦公室延續其社區外展專長，擔任選民服務聯絡人之一。

此外，黃友興也承諾，將延續霍登先前推動的提案，包括加強電單車監管的「陸瑞英提案」(Priscilla’s Law)、禁止中央公園及周邊地區的馬車營運的「萊德提案」（Ryder’s Law)、以及一系列關注退伍軍人權益的法案。