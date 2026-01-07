我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

黃友興就任市議員 昔日對手任副幕僚長 周國東任選民服務聯絡人

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃友興近日就任第30選區市議員，並於5日公布其辦公室成員，圖為他此前在市議會宣誓就職。(黃友興提供)
黃友興近日就任第30選區市議員，並於5日公布其辦公室成員，圖為他此前在市議會宣誓就職。(黃友興提供)

去年11月在紐約市市議員選舉中勝出的黃友興，近日就任第30選區市議員，並於5日公布其辦公室成員，他在選舉期間的對手伊楚納斯(Alicia Vaichunas)，獲任命為副幕僚長以及選區主任(Deputy Chief of Staff and District Director)，曾參選皇后區市議員且在此次競選時擔任黃友興競選經理的周國東，出任選民服務聯絡人。

第30選區涵蓋皇后區馬斯佩(Maspeth)、中村(Middle Village)、格倫代爾(Glendale)與瑞吉屋(Ridgewood)，並包含雷哥公園(Rego Park)與艾姆赫斯特(Elmhurst)的部分地區，選區內約有20%華人選民。黃友興曾承諾，將完整保留前任市議員霍登(Robert Holden)任內的辦公室團隊，他在5日公布的人事任命也印證了這一承諾。

黃友興表示，他的辦公室自他上任首日就全速運作，「這支團隊經驗豐富，成員皆來自選區，熟悉社區需求，日復一日投入實務工作。我們將延續既有成果，並為這個社區付出更多努力」。

黃友興與他在普選期間的對手伊楚納斯，曾同為霍登辦公室成員。兩人分別代表民主黨與共和黨對決，並承諾若一方勝選，將聘任對方。此次黃友興續任伊楚納斯為副幕僚長以及選區主任。據悉，伊楚納斯自去年12月起，即與黃友興討論如何更有效服務選區。她表示，希望黃友興持續對社區盡責、做好每件事。

黃友興也宣布，競選期間負責統籌掃街拜票志工的競選經理周國東，將在市議員辦公室延續其社區外展專長，擔任選民服務聯絡人之一。

此外，黃友興也承諾，將延續霍登先前推動的提案，包括加強電單車監管的「陸瑞英提案」(Priscilla’s Law)、禁止中央公園及周邊地區的馬車營運的「萊德提案」（Ryder’s Law)、以及一系列關注退伍軍人權益的法案。

皇后區 紐約市 民主黨

上一則

君信聯合律師樓為您細心分析財產信託基金的重要

下一則

高德曼華埠宣布連任競選 力保國會席位
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

2026皇后區社區委員會申請 啟動

2026皇后區社區委員會申請 啟動
天普市亞裔女自戕 警方確認死因

天普市亞裔女自戕 警方確認死因
黃友興宣誓就職 強調「求同存異」施政

黃友興宣誓就職 強調「求同存異」施政
前賽車明星比夫爾一家四口空難 搭乘商務飛機起飛返回降落墜毀

前賽車明星比夫爾一家四口空難 搭乘商務飛機起飛返回降落墜毀

熱門新聞

2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23
紐約州長霍楚2日表示，在「平價醫療法案」保費稅收補貼於近期到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%。(路透)

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

2026-01-03 07:39

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火