亞裔「酒精臉紅」現象引關注 法拉盛酒吧稀少族裔飲酒文化壓力

在聚會中暢飲，是常見的社交場景；然而，對部分亞裔而言，飲酒後出現的「臉紅」反應，讓這樣的時刻伴隨更多身體與文化層面的考量。(讀者提供)

去年底，「紐約時報 」一篇題為〈對某些亞裔 美國人來說，根本沒有「隨便喝一杯」這回事〉的報導，討論一種被稱為「Asian glow」、「亞裔臉紅」的現象，意指飲酒後臉部迅速泛紅，並伴隨心跳加速、頭暈等不適反應，使不少人對酒精望而卻步。

「亞裔臉紅」是酒精潮紅反應的俗稱，指的是有人在喝下少量酒精後，臉部迅速泛紅。這是身體對酒精代謝過程中毒性物質堆積的直接反應，主要原因在於體內缺乏有效分解酒精代謝中間產物乙醛 (acetaldehyde)的酵素。

正常情況下，酒精(乙醇)會先被分解為乙醛，再迅速轉化為無害的乙酸；但不少東亞血統者攜帶基因變異，使ALDH2酵素功能不全或活性下降，導致乙醛在體內堆積，引發血管擴張、臉紅、心跳加速、頭痛、噁心等症狀。

醫學研究指出，全球約有30%至50%的東亞人會出現這種反應。「亞洲光」並非只是社交場合中的尷尬問題，更可能是一項健康警訊。乙醛已被世界衛生組織列為一級致癌物，長期、頻繁飲酒且無法有效代謝乙醛的人，罹患食道癌等疾病的風險顯著高於一般人。

研究顯示，在美國的亞裔社群中，這種情況同樣普遍，有些人甚至在第一次嘗試飲酒時，就察覺自己與白人朋友的反應截然不同。

文中不少當事人提到，這種體質帶來的並不只是生理不適，還包括長期的「情緒勞動」：在社交飲酒場合中，反覆解釋自己為何不喝或只能小酌；面對朋友、同事或長輩的勸酒期待；以及在飯局上選擇無酒精飲料時，仍要努力「融入」氣氛的壓力。

對許多亞裔美國人而言，這種壓力已超越單純的生理反應，而是一場關於身分認同與文化期待的尷尬角力。在主流美國文化中，社交飲酒往往被視為成熟與交際能力的象徵，但「亞裔臉紅」卻讓一些亞裔青年在這樣的場域中感到格格不入。

若在地圖軟體中搜尋「bar」，並將範圍設定在法拉盛 ，可以發現，在緬街與羅斯福大道交會處一帶、商家最密集的核心商業區，幾乎找不到真正以飲酒為主的酒吧。映入眼簾的多是餐館、甜品店、手搖飲店與零售商家，酒精並未成為夜生活的核心。

搜尋結果中零星出現的「酒吧」，多半分布在商業區邊緣，且不少並非傳統意義上的酒吧，而是提供酒精飲品的餐廳、無菜單料理店、卡拉OK場所，或附設調酒服務的咖啡館。酒精在這些場所中往往只是用餐或娛樂的附屬元素，而非獨立成為社交的主軸。

相較於紐約市其他以酒吧文化塑造夜生活樣貌的社區，法拉盛更傾向以「一起吃飯」作為社交的起點。對部分因體質而難以適應飲酒文化的亞裔居民而言，這樣的生活節奏，或許更貼近自身的身體經驗與文化背景。